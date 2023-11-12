Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні

Німеччина наступного року виділить на військову допомогу Україні додаткові 4 мільярда євро. Загалом, на Україну буде заплановано вісім мільярдів.

Про це пише німецький BILD.

Дане рішення вже погодили в Міноборони та партіях, а наступного тижня дане рішення офіційно ухвалить Бюджетний комітет.

За інформацією видання, міністр фінансів Крістіан Лінднер передбачив лише чотири мільярди євро на військову допомогу у федеральному бюджеті на 2024 рік. Проте майже всі гроші пішли на вже обіцяні проекти. У Міністерства оборони залишилося лише мізерні 120 мільйонів євро на нову підтримку.

Міністр оборони Борис Пісторіус забив на сполох і зажадав додаткових 5 мільярдів євро в ході бюджетних переговорів. У підсумку було погоджено додати у бюджет на наступний рік ще 4 млрд євро для підтримки України.

BILD пише, що крім того, у Німеччини є ще два мільярди євро, які Міністерство оборони може витратити на так звані дозволи на зобов’язання для довгострокових оборонних контрактів.

Бюджетний експерт Андреас Шварц сказав, що подвоєння військової допомоги є правильним і важливим і що це підкріпить обіцянку допомагати Україні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) додатково виділяє Україні 195 млн євро на захист енергомереж та відновлення енергетичної інфраструктури. Окрім цього, Держсекретар Німеччини з питань розвитку Йохен Фласбарт пообіцяв 200 мільйонів євро на відновлення України. Ці кошти мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води, а також – на реконструкцію міст.