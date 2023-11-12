В следующем году Германия удвоит военную помощь Украине

Германия в следующем году выделит на военную помощь Украине дополнительные 4 миллиарда евро. В целом на Украину будет запланировано восемь миллиардов.

Об этом пишет германский BILD.

Данное решение уже согласовано в Минобороны и партиях, а на следующей неделе данное решение официально примет Бюджетный комитет.

По информации издания, министр финансов Кристиан Линднер предусмотрел всего четыре миллиарда евро на военную помощь в федеральном бюджете на 2024 год. Однако почти все деньги пошли на уже обещанные проекты. У Министерства обороны осталось лишь скудные 120 миллионов евро в новую поддержку.

Министр обороны Борис Писториус забил тревогу и потребовал дополнительных 5 миллиардов евро в ходе бюджетных переговоров. В итоге было согласовано добавить в бюджет на следующий год еще 4 млрд. евро для поддержки Украины.

BILD пишет, что, кроме того, у Германии есть еще два миллиарда евро, которые Министерство обороны может потратить на так называемые разрешения на обязательства для долгосрочных оборонных контрактов.

Бюджетный эксперт Андреас Шварц сказал, что удвоение военной помощи является правильным и важным и что это подкрепит обещание помогать Украине.

Ранее сообщалось, что Министерство развития Германии (BMZ) дополнительно выделяет Украине 195 млн. евро в защиту энергосетей и восстановление энергетической инфраструктуры. Кроме этого, Госсекретарь Германии по развитию Йохен Фласбарт пообещал 200 миллионов евро на восстановление Украины. Эти средства должны быть направлены на образование, здравоохранение и снабжение питьевой водой, а также на реконструкцию городов.