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Экономика
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Федеральное правительство Германии выделит Украине еще €200 миллионов

Федеральное правительство Германии выделит Украине еще €200 миллионов
Госсекретарь Германии по вопросам развития Йохен Фласбарт. Фото: Х политика

Германия выделяет еще 200 миллионов евро на восстановление Украины. Госсекретарь Германии по развитию Йохен Фласбарт пообещал эту помощь во время своего визита в страну, состоявшегося 20 октября.

Об этом сообщает Augsburger Аllgemeine.

Как пишет издание, выделенные средства должны быть направлены на образование, здравоохранение и снабжение питьевой водой, а также – на реконструкцию городов.

Фласбарт подчеркнул, что в условиях войны важно сохранить ключевые сектора экономики, такие как сельское хозяйство, потому что людям нужны перспективы и рабочие места.

Сообщается, что Минразвития Германии (BMZ) уже выделило около одного миллиарда евро на гражданскую поддержку Украины с начала войны в феврале 2022 года.

В апреле BMZ инвестировало в Украину дополнительные средства в размере 111 миллионов евро, которые также направили на послевоенное восстановление страны.

"Восстановление Украины будет огромной задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И оно уже начинается, даже если войне, к сожалению, не видно конца. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы и дальше будем на его стороне в солидарности", - рассказал Фласбарт.

Также Германия предоставила Украине срочную финансовую помощь по ремонту энергетической инфраструктуры на сумму около 56 миллионов евро, а также более 350 генераторов.

Автор:
Татьяна Гойденко