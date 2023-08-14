Германия планирует ежегодно оказывать Украине военную поддержку в 5 млрд евро

Правительство Германии заложило 5 млрд евро ежегодной военной помощи Украине до 2027 года. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, передает Forbes.

По его словам, это решение еще должен утвердить парламент Германии. Кроме военного направления, поддержка Украины состоит также в гуманитарной сфере, поддержке украинских переселенцев, проживающих в Германии, и взносах ФРГ в Международный валютный фонд.

Министр уточнил, что с начала полномасштабной войны помощь Украине от Германии составляет 22 млрд евро. Как передает слова чиновника "Укринформ", из этих средств 12 млрд евро – это военная поддержка.

Сегодня, 14 августа, министры финансов Украины и Германии Сергей Марченко и Кристиан Линднер подписали меморандум о сотрудничестве между двумя странами. Документ должен расширить возможности помощи украинскому бюджету в будущем.

Меморандум предусматривает, что ФРГ будет оказывать Украине консультативную поддержку по направлениям таможенной политики, мониторингу финансовых рынков, управлению государственными инвестициями, приватизации государственных предприятий.