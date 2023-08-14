Німеччина планує щороку надавати Україні військову підтримку на 5 млрд євро

Уряд Німеччини заклав 5 млрд євро щорічної військової допомоги Україні до 2027 року. Про це заявив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер, передає Forbes.

За його словами, це рішення ще має затвердити парламент Німеччини. Крім військового напрямку, підтримка України полягає також у гуманітарній сфері, підтримці українських переселенців, які живуть у Німеччині, та внесках ФРН до Міжнародного валютного фонду.

Міністр уточнив, що з початку повномасштабної війни допомога Україні від Німеччини становить 22 млрд євро. Як передає слова чиновника "Укрінформ", із цих коштів 12 млрд євро – це військова підтримка.

Сьогодні, 14 серпня, міністри фінансів України та Німеччини Сергій Марченко та Крістіан Лінднер підписали меморандум про співпрацю між двома країнами. Документ має розширити можливості допомоги українсьокму бюджету в майбутньому.

Меморандум передбачає, що ФРН надаватиме Україні консультативну підтримку в напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями, приватизації державних підприємств.