Кулеба запевнив Німеччину, що Україна не битиме ракетами Taurus по території РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину надати Україні крилаті ракети Taurus і заявив, що побоювання про те, що це призведе до ескалації, є "необґрунтованими".

Про це він заявив інтерв'ю німецькому виданню Bild.

За словами Кулеби, побоювання про те, що Україна може застосувати ракети Taurus проти цілей на території Росії, є "необґрунтованими".

"Нам не потрібна чужа країна, і ми будемо використовувати ракети лише в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що по праву належить нам відповідно до Статуту ООН і міжнародного права", - запевнив міністр.

Він зауважив, що за допомогою цих ракет Україна може "дістати до російських окупаційних сил на українській землі далеко за лінією фронту, порушити їх логістику та знищити командні центри та склади боєприпасів".

Міністр підкреслив, що занепокоєння уряду Німеччини щодо можливої ескалації конфлікту від передачі цих ракет є недоречним.

"По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації. Навпаки, німецьке озброєння "вже врятувало багато українських життів", - зауважив Кулеба.

Він додав, що Україні потрібні ракети Taurus, щоб врятувати більше життів солдатів та мирних жителів, прискорити звільнення своїх територій та швидше закінчити війну.

Далекобійні ракети Taurus: чи є в України шанс їх отримати

Німецькі політики поступово змінюють свою точку зору щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники Соціал-демократичної партії закликали німецького канцлера Олафа Шольца надати дану зброю ЗСУ.

Одним з перших у Німеччині заговорив про надання Україні далекобійних ракет Taurus член Бундестагу і полковник у відставці Родеріх Кізеветтеріз. Він вважає, що партнери України повинні надати їй всю необхідну на полі бою зброю.

27 травня Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом надати крилаті далекобійні ракети Taurus. Президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ.

Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.