Україна попросила Німеччину надати далекобійні ракети Taurus, - ЗМІ

Україна звернулася до Німеччини з офіційним запитом, у якому просить надати їй крилаті далекобійні ракети Taurus.

Про це повідомляє DW з посиланням на речницю Міністерства оборони ФРН.

Зазначається, що у Міноборони ФРН не уточнили, скільки ракет розраховує отримати Київ.

Як пишуть німецькі ЗМІ, напередодні президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Кілька днів тому експерт опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) із оборони Родеріх Кізеветтер виступив за надання Збройним силам України ракет Taurus. За його словами, керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Україні "завдавати ударів по російській військовій інфраструктурі далеко за лінією фронту".

За даними Кізеветтера, 10 років тому для німецьких збройних сил закупили близько 600 ракет Taurus. Із них близько 150 готові до експлуатації сьогодні.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус обережно відреагував на такі пропозиції, але зазначив, що "дотримується думки, що варто підтримати Україну всіма системами, дозволеними міжнародним правом".

За оцінкою експертів, у разі ухвалення німецьким урядом рішення про надання Taurus Україні, оборонний концерн MBDA міг би збільшити обсяги їхнього виробництва.

Taurus - німецький аналог британських ракет Storm Shadow, які вже успішно використовуються ЗСУ. Крилата ракета Taurus запускається з винищувача та може доставляти 400-кілограмову боєголовку на понад 500 кілометрів. Ракета вважається ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери або склади боєприпасів.

Нагадаємо, на початку травня Велика Британія поставила в Україну численні крилаті ракети Storm Shadow. Ці ракети дадуть українським силам здатність наносити удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.