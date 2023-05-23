Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги

Уряд Німеччини надав Україні новий пакет озброєння та техніки. До нього увійшли новітній радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники і мостоукладчики.

З міркувань безпеки федеральний уряд не анонсує дати та способи відправки допомоги, повідомляє уряд Німеччини.

До списку допомоги увійшли:

Радіолокаційна система повітряного огляду TRML-4D;

Броньовані мостоукладачі BEAVER - 2;

Безпілотники-розвідники Vector - 46;

Антидронні системи - 8;

Прикордонні автомобілі - 6;

Ваговози 8х6 - 2;

Тягачі із напівпричепами - 5;

Вантажівки Zetros - 8.

Радар TRML-4D здатний виявляти різні типи повітряних цілей, таких як літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Він забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км.

Vector – це безпілотний літальний апарат, створений для проведення розвідки в складних місцевостях та на дальніх відстанях від оператору пункту управління. БПЛА Vector має здатність виконувати бойові завдання, при цьому роботу його двигуна майже нечутно ворогові. Розмах крил Vector — 2,8 м, довжина — 1,63 м, час автономної роботи — 2 години, максимальна дальність польоту — 120 км, максимальна злітна вага — 7,2 кг, крейсерська швидкість — 72 км/год.

Німеччина збільшила фінансування спрямоване на військову допомогу Україні з 2 мільярдів євро у 2022 році до 5,4 мільярда у 2023році.

Крім того, в Німеччині передбачено додаткові 10,5 мільярда євро. Ці кошти пріоритетно мають бути спрямовані на військову допомогу Україні. Водночас, частина цих коштів буде використана для поповнення запасів Федеральних збройних сил товариств, що постачаються в Україну, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF). Витрати, пов'язані з наданням військової допомоги Україні, можуть бути відраховані з цього фонду.

Нагадаємо, раніше журналісти писали про те, що Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T. Разом з системою Німеччина надіслала 16 керованих ракет. Згодом це офіційно підтвердив уряд.