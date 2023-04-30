Німеччина підтвердила передачу Україні системи ППО IRIS-T

Уряд Німеччини підтвердив, що передав Україні черговий пакет військової допомоги, до якого ввійшов зенітно-ракетний комплекс IRIS-T. Така інформація з’явилася на сайті німецького уряду.

В списку військової підтримки України – вісім вантажівок Zetros, два автонавантажувачі 8x6 з вісьма висувними контейнерами і один ЗРК IRIS-T.

Нагадаємо, раніше журналісти писали про те, що Німеччина передала Україні другий комплекс ППО IRIS-T. Разом з системою Німеччина надіслала 16 керованих ракет.

Зазначимо, це другий з чотирьох обіцяних Німеччиною комплексів IRIS-T. Коли до України надійдуть ще два, поки що невідомо.

Як зазначали журналісти, наземна система протиповітряної оборони добре зарекомендувала себе взимку в районі Києва. Зокрема, комплекс зробив важливий внесок у захист цивільної інфраструктури від атак ракетами, крилатими ракетами і безпілотниками.

Під час роботи IRIS-T зенітні ракети здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів.

Міністерство розвитку Німеччини інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, які спрямують на повоєнну відбудову країни.