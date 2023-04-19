Німеччина надасть Україні понад €100 млн на відновлення

Міністерство розвитку Німеччини (BMZ) інвестує в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, які спрямують на повоєнну відбудову країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт погодив ще один пакет допомоги сьогодні в Києві з віце-прем’єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком.

Додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, будуть інвестовані у житло для внутрішньо переміщених осіб та у підтримку українських муніципалітетів, наприклад, у ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

"Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, навіть якщо війні, на жаль, не видно кінця.Ця довгострокова перспектива та раннє планування важливі.Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо на його боці в солідарності", - розповів Фласбарт.

Загалом Берлін надав Україні 3,6 мільярда євро у вигляді цивільної допомоги з моменту початку російської агресивної війни в лютому минулого року.

Також Німеччина надала Україні термінову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро, а також понад 350 генераторів.