Від бізнесу до енергетики: які інвестиційні угоди уклали на ReBuild Ukraine 2026

Під час міжнародної конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві оголосили низку нових програм та інвестиційних домовленостей для підтримки українського бізнесу, енергетики та відбудови. Серед них — €146,25 млн для малого й середнього бізнесу, €75 млн на енергетичну інфраструктуру громади та нові зобов’язання інвестиційних фондів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Цьогоріч ReBuild Ukraine зібрала понад 7,5 тис. представників урядів, бізнесу, громад, міжнародних фінансових організацій, донорів та інвесторів із 33 країн.

В експозиції були представлені понад 800 компаній та організацій, 27 національних павільйонів і понад 150 українських громад.

Однією з центральних подій стала третя Інвестиційна конференція ЄС–Україна.

За словами міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка, ключовими умовами для залучення приватного капіталу залишаються прискорення реформ, макрофінансова стабільність і зниження інвестиційних ризиків.

€146,25 млн для малого та середнього бізнесу

Європейська комісія та Міжнародна фінансова корпорація підписали угоду про запуск програми Re-Ukraine Catalyst+ у межах Інвестиційної рамки для України.

Її обсяг становить €146,25 млн.

Програма поєднає портфельні гарантії та гранти, зокрема для підприємств, які постраждали від війни, ветеранського бізнесу та компаній, що працевлаштовують ветеранів.

Ще €3,4 млн грантової підтримки для українського бізнесу передбачає угода ПриватБанку та Групи Європейського інвестиційного банку.

Підприємці зможуть компенсувати частину витрат за кредитами, а максимальний грант для одного бізнесу становитиме €200 тис.

Нові інвестиції в енергетику

Український інвестор та польська компанія E-HUB домовилися про €75 млн для проєкту "Власне Місто" у Дмитрівській громаді Київської області.

Ініціатива передбачає розвиток місцевої енергетичної інфраструктури та економіки громади.

Ще €50 млн нових інвестиційних зобов’язань оголосили для Horizon Capital Catalyst Fund. Загальний обсяг фонду після цього досяг €200 млн.

Він інвестує в енергетику, цифрову інфраструктуру, будівництво та промисловість. Першою інвестицією стала купівля 45% у проєкті вітроелектростанції потужністю 124 МВт на Одещині.

ЄС схвалив нові програми на €376 млн

Європейська комісія також повідомила про схвалення керівною радою Інвестиційної рамки для України чотирьох нових програм.

Їхній загальний обсяг становить €376 млн у формі гарантій ЄС та змішаного фінансування.

Очікується, що ці інструменти допоможуть залучити до €1,4 млрд нових інвестицій.

Крім того, Міністерство економіки та довкілля підписало меморандум про приєднання шведської державної фінансової установи Swedfund до Ukraine Framework for Project Preparation.

Swedfund став четвертим партнером механізму, який надаватиме технічну та грантову підтримку для підготовки інвестиційних проєктів.

На полях конференції також оголосили про п’яту угоду в межах Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Українська компанія UFORCE залучила $700 млн для розвитку технологій та масштабування виробництва безпілотних систем в Україні й за кордоном.

Нагадаємо, під час ReBuild Ukraine ПриватБанк та Група ЄІБ уже оголосили про грантову підтримку бізнесу на €3,4 млн. Підприємці зможуть отримати до €200 тис. компенсації частини витрат за кредитами.