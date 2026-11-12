Найгірший стан із 2022 року: російський бізнес масово ріже витрати та скорочує виробництво через брак грошей

Фінансове становище російського бізнесу продовжує стрімко погіршуватися: компанії масово скаржаться на падіння попиту, дефіцит обігових коштів і неплатежі контрагентів, готуючись до скорочення виробництва та інвестицій.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підсумками третього кварталу понад третина опитаних Російським союзом промисловців і підприємців (РСПП) компаній зафіксували зниження попиту на свою продукцію (38%), брак обігових коштів та затримки оплат від партнерів (по 36%).

За дев'ять місяців номінальні прибутки російських підприємств впали на 11% порівняно з минулим роком, а частка збиткових компаній продовжує зростати. Про суттєве погіршення стану бізнесу у другій половині року та збереження цього тренду у 2027 році акціонерам повідомив і очільник "Сбербанку" Герман Греф, вказавши на тиск високих податків, процентних ставок і постійних витрат на ремонт зруйнованих виробництв.

Щоб вижити в умовах дефіциту капіталу, підприємці обирають жорстку економію:

84% опитаних компаній планують скорочувати витрати;

18% респондентів мають намір різати інвестиції (проти 12% кварталом раніше);

15% підприємств готуються скорочувати обсяги виробництва (три місяці тому таких було 11%).

Перекласти зростання витрат у кінцеві ціни через слабкий попит можуть лише 29% компаній. Водночас у першому півріччі російські підприємства вже скоротили вкладення в основний капітал на 9,9% після падіння на 2,3% торік. Опитування Центробанку РФ також підтвердили, що у третьому кварталі бізнес оцінював свій поточний стан найгірше з 2022 року.

Криза неплатежів та розрив між галузями

Попри офіційні заяви російського уряду та голови ЦБ Ельвіри Набіулліної про очікуване зростання ВВП у межах 0,6–1% за різними оцінками відомств завдяки оборонно-промисловому комплексу, у цивільних секторах поглиблюється спад. Проблеми з показниками фіксують у вугільній промисловості, чорній металургії, лісовій галузі та деревообробці.

Через брак коштів у РФ другий квартал поспіль зростає частка компаній, які зривають терміни розрахунків із постачальниками. Оплати затримують навіть державні компанії, через що до Держдуми внесли законопроєкт про штрафи для держкорпорацій за неплатежі малому та середньому бізнесу, а кожна десята опитана РСПП компанія тепер вимагатиме від покупців передоплату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський бізнес накриває хвиля банкрутств. За дев'ять місяців 2026 року банкрутами в РФ визнали майже 5,4 тис. підприємств — на 13,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а кількість нових справ про банкрутство зросла на 23,6% і сягнула 4,6 тис.