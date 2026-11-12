RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,32

--0,18

EUR

50,48

--0,60

Готівковий курс:

USD

46,26

46,11

EUR

51,50

51,20

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Не просто копія Mavic: в Україні протестували дрони від дев'яти вітчизняних виробників

український дрон типу Mavic
Міноборони протестувало українські дрони типу Mavic

Кластер Brave1 спільно з Міноборони випробував розвідувальні дрони типу Mavic від дев'яти українських виробників. Найкращі зразки вже переходять до етапу контрактування для армії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Що перевіряли під час випробувань

Тестування провели кластер оборонних інновацій Brave1 спільно з оборонним відомством. Основна мета — з'ясувати, наскільки українські безпілотники відповідають потребам військових.

"Створити просту копію Mavic – недостатньо. Потрібна функціональна альтернатива – дрони, адаптовані до умов сучасного поля бою та конкретних завдань військових", — зазначили в міністерстві.

Під час випробувань перевіряли стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), якість відеозв'язку та передачі даних, тривалість польоту й інші характеристики, необхідні для роботи на фронті.

Виробники, чиї розробки успішно пройшли перевірку, вже переходять до укладання контрактів із Міноборони. Після цього дрони зможуть постачати військовим підрозділам.

Якою має бути заміна Mavic

Квадрокоптери Mavic стали одним з основних інструментів тактичної розвідки. Однак через розширення кілзони військовим потрібні безпілотники, які можуть довше перебувати в повітрі, працювати на більшій відстані та протистояти засобам РЕБ.

Тому українська альтернатива має відповідати кільком вимогам:

  • працювати під впливом радіоелектронного придушення, зокрема без GPS; 
  • перебувати в повітрі щонайменше 60 хвилин; 
  • підтримувати керування на більшій відстані, щоб оператор міг працювати з безпечнішої позиції; 
  • мати зрозумілий для військових інтерфейс, який не потребуватиме тривалого навчання.

У міністерстві наголосили, що завдання полягає не в копіюванні Mavic, а у створенні безпілотників, пристосованих до умов сучасної війни.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія “Укрспецдронпром” представила безпілотник РП7 Chomga ( “Чомга”) - багатоцільову літакову платформу, яку можна використовувати для розвідувальних та ударних завдань

Автор:
Тетяна Ковальчук

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності