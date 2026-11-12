Не просто копія Mavic: в Україні протестували дрони від дев'яти вітчизняних виробників

Кластер Brave1 спільно з Міноборони випробував розвідувальні дрони типу Mavic від дев'яти українських виробників. Найкращі зразки вже переходять до етапу контрактування для армії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Що перевіряли під час випробувань

Тестування провели кластер оборонних інновацій Brave1 спільно з оборонним відомством. Основна мета — з'ясувати, наскільки українські безпілотники відповідають потребам військових.

"Створити просту копію Mavic – недостатньо. Потрібна функціональна альтернатива – дрони, адаптовані до умов сучасного поля бою та конкретних завдань військових", — зазначили в міністерстві.

Під час випробувань перевіряли стійкість до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), якість відеозв'язку та передачі даних, тривалість польоту й інші характеристики, необхідні для роботи на фронті.

Виробники, чиї розробки успішно пройшли перевірку, вже переходять до укладання контрактів із Міноборони. Після цього дрони зможуть постачати військовим підрозділам.

Якою має бути заміна Mavic

Квадрокоптери Mavic стали одним з основних інструментів тактичної розвідки. Однак через розширення кілзони військовим потрібні безпілотники, які можуть довше перебувати в повітрі, працювати на більшій відстані та протистояти засобам РЕБ.

Тому українська альтернатива має відповідати кільком вимогам:

працювати під впливом радіоелектронного придушення, зокрема без GPS;

перебувати в повітрі щонайменше 60 хвилин;

підтримувати керування на більшій відстані, щоб оператор міг працювати з безпечнішої позиції;

мати зрозумілий для військових інтерфейс, який не потребуватиме тривалого навчання.

У міністерстві наголосили, що завдання полягає не в копіюванні Mavic, а у створенні безпілотників, пристосованих до умов сучасної війни.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія “Укрспецдронпром” представила безпілотник РП7 Chomga ( “Чомга”) - багатоцільову літакову платформу, яку можна використовувати для розвідувальних та ударних завдань