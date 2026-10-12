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Агенція оборонних закупівель наростила закупівлі дронів на 300%: чому це важливо для фронту

БпЛА
Закупівлі дронів для ЗСУ у 2026 році зросли втричі / Міноборони

У 2026 році Агенція оборонних закупівель (АОЗ) у системі Міністерства оборони України законтрактувала на 300% більше безпілотників, ніж за весь 2025 рік. Обсяг замовлень FPV-дронів уже перевищив торішній показник на 54%, а їхні поставки зросли майже у 3,7 раза.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Які дрони замовляють для війська

Як зазначили у відомстві, АОЗ закуповує безпілотні системи різних типів і призначення. Зокрема, йдеться про дрони deep strike для ударів на великій відстані та middle strike, які використовують для ураження екіпажів безпілотників противника, логістики й пунктів управління.

"Завдання Міністерства оборони — дати війську дрони для ефективної роботи на кожному рівні: тактичному, оперативному та стратегічному", — зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.

За його словами, використання безпілотників має підвищувати ефективність бойових завдань і водночас зменшувати ризики для українських військових.

Як змінилися обсяги закупівель

За останні місяці Агенція оборонних закупівель законтрактувала приблизно у 5,5 раза більше дронів різних типів, ніж за аналогічний період 2025 року.

Збільшення закупівель у Міноборони пояснюють підтримкою міжнародних партнерів і розширенням виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу.

Міністерство також працює над узгодженням потреб фронту, планів закупівель і виробничих можливостей українських підприємств.

"Передбачуваність контрактування дає змогу виробникам послідовно побудувати виробничі процеси, прораховувати логістику та замовити комплектуючі", — заявив Євгеній Хмара.

Нагадаємо, за 9 місяців 2026 року українські військові замовили понад 590 000 безпілотних літальних апаратів на Brave1 Market. Середня сума замовлень на місяць із початку року зросла більш ніж удвічі.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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