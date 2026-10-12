Агентство оборонных закупок нарастило закупки дронов на 300%: почему это важно для фронта

В 2026 году Агентство оборонных закупок (АОЗ) в системе Министерства обороны Украины законтрактовало на 300% больше беспилотников, чем за весь 2025 год. Объем заказов FPV-дронов уже превысил прошлогодний показатель на 54%, а их поставки выросли почти в 3,7 раза.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие дроны заказывают для войска

Как отметили в ведомстве, АОЗ закупает беспилотные системы разных типов и назначения. В частности, речь идет о дронах deep strike для ударов на большом расстоянии и middle strike, которые используются для поражения экипажей беспилотников противника, логистики и пунктов управления.

"Задача Министерства обороны - дать войску дроны для эффективной работы на каждом уровне: тактическом, оперативном и стратегическом", - отметил министр обороны Евгений Хмара.

По его словам, использование беспилотников должно повышать эффективность боевых задач и в то же время уменьшать риски для украинских военных.

Как изменились объемы закупок

За последние месяцы Агентство оборонных закупок законтрактовало примерно в 5,5 раза больше дронов разных типов, чем за аналогичный период 2025 года.

Увеличение закупок у Минобороны объясняют поддержкой международных партнеров и расширением производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

Министерство также работает над согласованием потребностей фронта, планов закупок и производственных возможностей украинских предприятий.

"Предсказуемость контрактирования позволяет производителям последовательно построить производственные процессы, просчитывать логистику и заказать комплектующие", - заявил Евгений Хмара.

Напомним, за 9 месяцев 2026 года украинские военные заказали более 590 тысяч беспилотных летательных аппаратов на Brave1 Market. Средняя сумма заказов в месяц с начала года выросла более чем вдвое.