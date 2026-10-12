UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,89

+0,04

EUR

50,31

+0,18

Наличный курс:

USD

45,10

44,91

EUR

50,90

50,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Агентство оборонных закупок нарастило закупки дронов на 300%: почему это важно для фронта

БПЛА
Закупки дронов для ВСУ в 2026 году выросли втрое / Минобороны

В 2026 году Агентство оборонных закупок (АОЗ) в системе Министерства обороны Украины законтрактовало на 300% больше беспилотников, чем за весь 2025 год. Объем заказов FPV-дронов уже превысил прошлогодний показатель на 54%, а их поставки выросли почти в 3,7 раза.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Какие дроны заказывают для войска

Как отметили в ведомстве, АОЗ закупает беспилотные системы разных типов и назначения. В частности, речь идет о дронах deep strike для ударов на большом расстоянии и middle strike, которые используются для поражения экипажей беспилотников противника, логистики и пунктов управления.

"Задача Министерства обороны - дать войску дроны для эффективной работы на каждом уровне: тактическом, оперативном и стратегическом", - отметил министр обороны Евгений Хмара.

По его словам, использование беспилотников должно повышать эффективность боевых задач и в то же время уменьшать риски для украинских военных.

Как изменились объемы закупок

За последние месяцы Агентство оборонных закупок законтрактовало примерно в 5,5 раза больше дронов разных типов, чем за аналогичный период 2025 года.

Увеличение закупок у Минобороны объясняют поддержкой международных партнеров и расширением производственных возможностей украинского оборонно-промышленного комплекса.

Министерство также работает над согласованием потребностей фронта, планов закупок и производственных возможностей украинских предприятий.

"Предсказуемость контрактирования позволяет производителям последовательно построить производственные процессы, просчитывать логистику и заказать комплектующие", - заявил Евгений Хмара.

Напомним, за 9 месяцев 2026 года украинские военные заказали более 590 тысяч беспилотных летательных аппаратов на Brave1 Market. Средняя сумма заказов в месяц с начала года выросла более чем вдвое.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности