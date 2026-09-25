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Украинские военные заказали более 590 тысяч дронов с начала года: что покупают больше всего

дрон ВСУ, подсолнечники
Военные заказали уже более 590 тысяч дронов / Сухопутные войска ВСУ

За 9 месяцев 2026 года украинские военные заказали более 590 тысяч беспилотных летательных аппаратов на Brave1 Market. Средняя сумма заказов в месяц с начала года выросла более чем вдвое.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Какие дроны заказывают

По данным ведомства, наибольшим спросом пользуются дроны-перехватчики — для борьбы с разведывательными беспилотниками и "антишахеды". На втором месте – FPV-камикадзе коптерного типа.

Наибольший прирост зафиксирован в категории БпЛА-камикадзе самолетного типа, заказы которых выросли в 6 раз.

К самым дорогим технологическим категориям относятся дроны-матки, а больше средств в денежном эквиваленте направили на дроны-бомберы.

Что можно купить за "еБаллы"

На Brave1 Market военные могут покупать дроны, наземные роботизированные комплексы и средства РЭБ за "еБаллы".

Их начисляют за исполненные боевые миссии. Среди оснований для начисления верифицированное поражение целей, разведка, логистика и эвакуация с применением роботизированных систем.

Система также позволяет подразделениям использовать накопленные баллы для приобретения необходимых средств. Производители при этом могут видеть статистику использования своей продукции: позицию в рейтинге, количество выполненных миссий и подразделения, использующие конкретный дрон или НРК.

Напомним, Министерство обороны подтвердило отдельные технические задержки с оплатой поставок по программе "ЕБалы", однако заверило, что средства на нее предусмотрены до конца года, а все причитающиеся производителям выплаты будут произведены.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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