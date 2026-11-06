Заплатили $15 – забрали $2,5 млрд: что известно об атаке на Binance

Хакеры похитили около $2,5 млрд из горячего криптогаманца Binance за одну транзакцию, потратив на получение разрешения всего $15. Для этого они использовали функцию Ethereum EIP-7702, позволяющую сторонним программам выполнять операции от имени владельца кошелька.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

По данным компании по кибербезопасности Blockaid, это позволило злоумышленникам переместить около 40% похищенной криптовалюты одним переводом.

Как хакеры получили доступ к средствам

По версии Binance, атака началась с ложных предложений работы. Злоумышленники убедили инженера загрузить вредоносный код, благодаря которому получили доступ к системам компании.

Их целью стал горячий бумажник Binance 14, который используют для обработки вывода средств клиентами. В нем хранились Ethereum, Стейблкоины и другие цифровые активы.

Для кражи хакеры воспользовались обновлением Ethereum EIP-7702, которое было введено в мае 2025 года. Оно позволяет обычному криптогаманцу временно делегировать стороннему программному обеспечению право выполнять операции от его имени.

29 октября примерно в 20:20 по UTC злоумышленники направили соответствующую инструкцию в сеть Ethereum. За это они заплатили около $15 комиссии. Через три с половиной минуты воспользовались полученным разрешением и перевели примерно $2,5 млрд за одну транзакцию.

Среди похищенных активов было 167 464 ETH и более 60 других токенов, в том числе USDT на сумму около $1,6 млрд.

Почему Binance не смогла сразу остановить воровство

"Во время атаки защитник хочет замедлить атакующего. EIP-7702 помог хакерам двигаться быстрее и сохранять контроль над кошельком даже после того, как Binance обнаружила нарушения", - объяснил Дэн Каспи, соучредитель и технический директор Hypernative.

Проблема заключалась в том, что остановка вывода средств на бирже не упраздняла разрешение, которое хакеры получили непосредственно в сети Ethereum. Поэтому они могли продолжать пересказы, даже когда Binance остановила работу сервисов горячих кошельков.

По данным Elliptic, общая сумма средств, перемещенных с использованием этого разрешения, составила примерно $3,6 млрд.

В Binance сообщили, что отменили делегирование, возобновили работу поврежденной инфраструктуры и усилили контроль за подписанием и мониторингом транзакций. Биржа также заявила, что покрыла финансовые последствия инцидента.

ФБР возложило ответственность за атаку на Северную Корею. Власти страны отрицают причастность.

Напомним, вечером 29 октября крупнейшая криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке. Из кошельков пользователей в считанные минуты исчезло $6 млрд на пяти блокчейнах.