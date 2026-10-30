Самый большой взлом в истории крипты. Криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке: из кошельков исчезло $6 млрд

Вечером 29 октября крупнейшая криптобиржа Binance подверглась хакерской атаке. Из кошельков пользователей в считанные минуты исчезло $6 млрд на пяти блокчейнах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что за короткое время из адресов, связанных с Binance, могли вывести криптоактивы почти на $6 млрд.

Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпен Чжао заявил, что Binance сломали, но подчеркнул, что средства пользователей находятся в безопасности.

"Похоже, это взлом Binance. Спасибо за скорую заморозку средств со стороны Tether (~971 млн долларов) и Circle (~823 млн долларов). Я больше не управляю Binance, но как акционер, я ожидаю, что все средства пользователей будут полностью компенсированы", - написал он.

В самой криптобирже подтвердили, что уже проверяют данные о возможной атаке.

«Мы знаем о сообщениях о потенциальной проблеме с безопасностью и активно проводим расследование. Наши команды по безопасности срочно проверяют всю соответствующую информацию и предоставят обновление через официальные каналы Binance, как только будут подтверждены данные», — сказал представитель Binance.

Он также призвал клиентов опасаться мошенников и не доверять неофициальным ссылкам, сообщениям или запросам относительно данных аккаунтов.

«Ожидается, что общее влияние составляет около 6,3 миллиарда долларов. Мы сотрудничали с блокчейн-партнерами, чтобы заморозить пострадавшие активы, и в настоящее время в блокчейне заморожено около 3 миллиардов долларов», - говорится в публикации Binance на X

Binance временно приостановила все выводы средств, которые, как ожидается, будут восстановлены в течение 48 часов.

Крипторинок резко пошел вниз

Крипторинок резко пошел вниз на фоне сообщений о возможной масштабной атаке на Binance — крупнейшей криптовалютной бирже мира.

Как указывает Bloomberg, на фоне сообщений о предполагаемом изломе Bitcoin опустился ниже $79 тысяч, что стало самым низким показателем с сентября. Ethereum — ниже $2,3 тысячи, существенно дешевеют и другие крупные криптовалюты.

Кто сломал

Аналитики предполагают, что за взломом биржи могут стоять хакеры из Северной Кореи. Их почерк якобы напоминает излом Bybit, во время которого похитили $1,5 млрд .

Аналитики обратили внимание на подозрительную деталь: один из кошельков, с которого началось движение средств, был связан с криптомиксером Tornado Cash — сервисом, который используют для сокрытия происхождения криптовалюты.

После этого деньги начали быстро распределять между новыми адресами, что и вызвало подозрения в возможной хакерской атаке на биржу.

Binance — потенциально самый большой излом в истории крипт.

По последним сообщениям, сумма похищенных средств может составить $6 млрд. Если эти данные подтвердятся, инцидент превзойдет самые известные кражи в истории криптоиндустрии.

Для сравнения:

LuBian, 2020 – около $3,5 млрд;

Bybit, 2025 – около $1,5 млрд;

Ronin, 2022 - около $624 млн;

Poly Network, 2021 – около $611 млн.

Накануне 28 октября Чжао призвал пользователей не открывать ссылки в электронных письмах и не загружать вложения. Он предупредил, что угроза может поступать даже от знакомых людей, компьютеры которых незаметно для них заражены вирусами.

Чанпен Чжао основал Binance в 2017 году, но покинул пост гендиректора в 2023-м после соглашения с властями США. Binance – крупнейшая криптобиржа мира, ею широко пользуются и в Украине.

В конце сентября криптобиржа Bitget заявила о хакерской атаке, в результате которой были совершены несанкционированные переводы примерно на $351,6 млн. Атака, вероятно, может быть связана с Северной Кореей.