Найбільший злам в історії крипти. Криптобіржа Binance зазнала хакерської атаки: з гаманців зникло $6 млрд

Увечері 29 жовтня найбільша криптобіржа Binance зазнала хакерської атаки. З гаманців користувачів за лічені хвилини зникло $6 млрд на п'яти блокчейнах.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що за короткий час з адрес, пов’язаних із Binance, могли вивести криптоактиви вже майже на $6 млрд.

Засновник і колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао заявив, що Binance зламали, але підкреслив, що кошти користувачів у безпеці.

"Схоже, це злом Binance. Дякую за швидке замороження коштів з боку Tether (~971 млн доларів) та Circle (~823 млн доларів). Я більше не керую Binance, але як акціонер, я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю компенсовані", - написав він.

У самій криптобіржі підтвердили, що вже перевіряють дані про можливу атаку.

«Ми знаємо про повідомлення щодо потенційної проблеми з безпекою і активно проводимо розслідування. Наші команди з безпеки терміново перевіряють усю відповідну інформацію і нададуть оновлення через офіційні канали Binance, щойно матимуть підтверджені дані», — сказав представник Binance.

Він також закликав клієнтів остерігатися шахраїв і не довіряти неофіційним посиланням, повідомленням чи запитам щодо даних акаунтів.

«Очікується, що загальний вплив становить близько 6,3 мільярда доларів. Ми співпрацювали з блокчейн-партнерами, щоб заморозити постраждалі активи, і наразі в блокчейні заморожено близько 3 мільярди доларів», - йдеться у публікації Binance на X

Binance тимчасово призупинила всі виведення коштів, які, як очікується, будуть відновлені протягом 48 годин.

Крипторинок різко пішов униз

Крипторинок різко пішов униз на тлі повідомлень про можливу масштабну атаку на Binance — найбільшу криптовалютну біржу світу.Йдеться про великі суми криптовалюти, які за короткий час почали масово переводити з гаманців Binance на нові, раніше невідомі адреси.

Як вказує Bloomberg, на тлі повідомлень про ймовірний злам Bitcoin опустився нижче $79 тисяч, що стало найнижчим показником із вересня. Ethereum — нижче $2,3 тисячі, суттєво дешевшають й інші великі криптовалюти.

Хто зломав

Аналітики припускають, що за зламом біржі можуть стояти хакери з Північної Кореї. Їхній почерк нібито нагадує злам Bybit, під час якого викрали $1,5 млрд.

Аналітики звернули увагу на підозрілу деталь: один із гаманців, з якого почався рух коштів, був пов’язаний із криптоміксером Tornado Cash — сервісом, який використовують для приховування походження криптовалюти.

Після цього гроші почали швидко розподіляти між новими адресами, що й викликало підозри щодо можливої хакерської атаки на біржу.

Binance — потенційно найбільший злам в історії крипти

За останніми повідомленнями, сума викрадених коштів може сягнути $6 млрд. Якщо ці дані підтвердяться, інцидент перевершить найбільші відомі крадіжки в історії криптоіндустрії.

Для порівняння:

LuBian, 2020 — близько $3,5 млрд;

Bybit, 2025 — близько $1,5 млрд;

Ronin, 2022 — близько $624 млн;

Poly Network, 2021 — близько $611 млн.

Напередодні, 28 жовтня, Чжао закликав користувачів не відкривати посилання в електронних листах і не завантажувати вкладення. Він попередив, що загроза може надходити навіть від знайомих людей, чиї комп'ютери непомітно для них заражені вірусами.

Чанпен Чжао заснував Binance у 2017 році, але залишив посаду гендиректора у 2023-му після угоди з владою США. Binance - найбільша криптобіржа світу, нею широко користуються і в Україні.

Наприкінці вересня криптобіржа Bitget заявила про хакерську атаку, внаслідок якої було здійснено несанкціоновані перекази приблизно на $351,6 млн. Атака, ймовірно, може бути пов’язана з Північною Кореєю.