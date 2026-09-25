Хакери атакували Bitget: криптобіржа заявляє про несанкціоновані перекази на понад $351 млн

Криптобіржа Bitget заявила про хакерську атаку, внаслідок якої було здійснено несанкціоновані перекази приблизно на $351,6 млн. Атака, ймовірно, може бути пов’язана з Північною Кореєю.

Як пише Dilo, про це заявила генеральний директор (CEO) компанії Грейсі Чен.

Bitget атакували хакери

За даними Bitget, системи безпеки біржі виявили підозрілі транзакції, після чого команда безпеки активувала протоколи екстреного реагування.

У компанії наголошують, що інцидент не торкнувся холодних гаманців. Bitget використовує трирівневу систему зберігання активів, а злам, за її даними, зачепив лише частину гарячих і теплих гаманців.

Після виявлення несанкціонованих переказів Bitget тимчасово призупинила виведення коштів. Компанія пояснила це необхідністю провести додаткову перевірку систем безпеки.

Поповнення рахунків і торгівля при цьому залишаються доступними.

Bitget також заявила, що виявила та позначила адреси, на які були здійснені підозрілі перекази. Про інцидент повідомили правоохоронні органи та компанії, що спеціалізуються на блокчейн-безпеці.

За словами біржі, баланси користувачів залишаються коректними, а їхні активи захищені.

Збитки обіцяють покрити з фонду

Bitget заявила, що повний обсяг втрат у межах цього інциденту покривається її Фондом захисту користувачів. Наразі фонд, за даними компанії, містить понад $464 млн.

Біржа також пообіцяла публікувати оновлення щодо ситуації щогодини. Повний звіт із аналізом причин інциденту та заходами, які планують вжити для запобігання подібним випадкам, мають оприлюднити протягом 24 годин.

У Bitget зазначили, що наразі не робитимуть висновків щодо конкретного способу здійснення атаки, доки розслідування не завершиться.

Bitget допускає зв'язок із Північною Кореєю

У компанії заявили, що атака, ймовірно, може бути пов'язана з Північною Кореєю.

Водночас офіційна позиція біржі щодо вектора атаки залишається попередньою. Компанія наголосила, що остаточні висновки будуть зроблені після завершення розслідування.

Bitget заявила, що продовжить співпрацювати з правоохоронними органами та фахівцями з блокчейн-безпеки для встановлення обставин інциденту.

Нагадаємо, криптовалютна біржа Bybit підтвердила злам одного зі своїх холодних гаманців, унаслідок чого зловмисники викрали близько $1,5 млрд у криптовалюті.