Найбільша у світі криптобіржа Binance злила російським силовикам дані про клієнта, який донатив на ЗСУ

Криптовалютні біржі повідомляють владу Росії про її громадян, які донатять криптою на підтримку України, за що їх потім затримують.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільша у світі криптобіржа Binance передала російським слідчим дані про транзакції російського IT-фахівця Юрія Біленького.

За даними агентства, Біленький переказав понад $700 у криптовалюті українським військовим. За версією правоохоронних органів РФ, він здійснював перекази з січня 2023 року до березня 2024 року, зокрема на користь батальйону «Азов», який російська влада вважає терористичною організацією.

Криптобіржа Binance надала російській владі дані про ці донати, що стало доказом за звинуваченням його у «фінансуванні тероризму».

Біленький, який має російський паспорт та посвідку на проживання в Болгарії, був затриманий у вересні 2025 року. Він перебуває у російському СІЗО в очікуванні суду.

При цьому Binance ще 2023 року заявила, що повністю пішла з російського ринку.

Представник біржі сказав, що Binance відповідає на законні запити правоохоронних органів з урахуванням вимог конфіденційності та регулювання.

За словами правозахисників, такі випадки не поодинокі, і в Росії було притягнуто до відповідальності та засуджено кілька десятків людей, які вчинили такі пожертвування Україні криптовалютою.

Раніше повідомлялося, що Binance припинить обробляти транзакції з 14 криптоплатформами, які потрапили під нові санкції Євросоюзу проти Росії. Біржа також блокуватиме операції з пов'язаними з ними криптогаманцями.