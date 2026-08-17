Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,95

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance слила российским силовикам данные о клиенте, донатившем на ВСУ

binance, dollars
Крупнейшая в мире криптобиржа признала, что выдает данные клиентов российским силовикам / Depositphotos

Криптовалютные биржи сообщают власти России о ее гражданах, которые донатят криптой в поддержку Украины, за что их затем задерживают.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance передала российским следователям данные о транзакциях российского IT-специалиста Юрия Беленького.

По данным агентства, Беленький перевел более $700 в криптовалюте украинским военным. По версии правоохранительных органов РФ, он осуществлял переводы с января 2023 года по март 2024 года, в частности в пользу батальона «Азов», который российские власти считают террористической организацией.

Криптобиржа Binance предоставила российским властям данные об этих донатах, что явилось доказательством по обвинению его в «финансировании терроризма».

Беленький, имеющий российский паспорт и вид на жительство в Болгарии, был задержан в сентябре 2025 года. Он находится в российском СИЗО в ожидании суда.

При этом Binance еще в 2023 году заявила, что полностью ушла с российского рынка.

Представитель биржи сказал, что Binance отвечает на законные запросы правоохранительных органов с учетом требований конфиденциальности и регулирования.

По словам правозащитников, такие случаи не единичны, и в России были привлечены к ответственности и осуждены несколько десятков человек, совершивших такие пожертвования Украине криптовалютой.

Ранее сообщалось, что Binance перестанет обрабатывать транзакции с 14 попавшими под новые санкции Евросоюза против России криптоплатформами. Биржа также будет блокировать операции со связанными с ними криптогаманцами.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности