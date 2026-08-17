Крупнейшая в мире криптобиржа Binance слила российским силовикам данные о клиенте, донатившем на ВСУ

Криптовалютные биржи сообщают власти России о ее гражданах, которые донатят криптой в поддержку Украины, за что их затем задерживают.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что крупнейшая в мире криптобиржа Binance передала российским следователям данные о транзакциях российского IT-специалиста Юрия Беленького.

По данным агентства, Беленький перевел более $700 в криптовалюте украинским военным. По версии правоохранительных органов РФ, он осуществлял переводы с января 2023 года по март 2024 года, в частности в пользу батальона «Азов», который российские власти считают террористической организацией.

Криптобиржа Binance предоставила российским властям данные об этих донатах, что явилось доказательством по обвинению его в «финансировании терроризма».

Беленький, имеющий российский паспорт и вид на жительство в Болгарии, был задержан в сентябре 2025 года. Он находится в российском СИЗО в ожидании суда.

При этом Binance еще в 2023 году заявила, что полностью ушла с российского рынка.

Представитель биржи сказал, что Binance отвечает на законные запросы правоохранительных органов с учетом требований конфиденциальности и регулирования.

По словам правозащитников, такие случаи не единичны, и в России были привлечены к ответственности и осуждены несколько десятков человек, совершивших такие пожертвования Украине криптовалютой.

Ранее сообщалось, что Binance перестанет обрабатывать транзакции с 14 попавшими под новые санкции Евросоюза против России криптоплатформами. Биржа также будет блокировать операции со связанными с ними криптогаманцами.