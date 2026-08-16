Binance блокирует российские криптосервисы из-за новых санкций ЕС

Binance перестанет обрабатывать транзакции с 14 криптоплатформами, попавшими под новые санкции Евросоюза против России. Биржа также будет блокировать операции со связанными с ними криптогаманцами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Binance.

Ограничения связаны с 21-м пакетом санкций ЕС против России, принятым 23 июля. Евросоюз запретил транзакции с 14 криптоплатформами за пределами ЕС, которые, по данным европейских властей, помогают обходить санкционные ограничения.

Для части сервисов ограничения уже вступили в силу 13 августа. Речь идет о A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance.

Еще для 11 платформ запрет начнет действовать 23 августа:

Rapira;

Aifory Pro;

ABCeX;

WhiteBird;

NoOnecrypto;

Tradex;

Monease;

BitPapa;

Exnode и Exnode Pay;

HTX;

EXMO.

Binance заявила, что больше не будет обрабатывать транзакции с участием этих сервисов. Ограничения также могут применяться к криптогаманцам, которые биржа определит как связанные с подсанкционными платформами. При проверке доступ к операциям с такими кошельками может быть ограничен.

Для пользователей это означает, что переводы средств между Binance и указанными сервисами могут быть заблокированы, а операции со связанными адресами попасть на дополнительную проверку.

Binance объявила о выходе с российского рынка в сентябре 2023 г. и продала местный бизнес криптобирже CommEX. После этого платформа продолжала обслуживать ограниченное количество российских пользователей с соблюдением санкционных требований.

Напомним, 23 июля Евросоюз принял 21 пакет санкций ЕС против России. Помимо криптосервисов ограничения охватили банки, финансовые учреждения, нефтяные доходы и суда российского "теневого флота".