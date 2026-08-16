Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,93

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Binance блокирует российские криптосервисы из-за новых санкций ЕС

криптовалюта
Binance блокирует российские криптосервисы из-за новых санкций ЕС / Depositphotos

Binance перестанет обрабатывать транзакции с 14 криптоплатформами, попавшими под новые санкции Евросоюза против России. Биржа также будет блокировать операции со связанными с ними криптогаманцами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Binance.

Ограничения связаны с 21-м пакетом санкций ЕС против России, принятым 23 июля. Евросоюз запретил транзакции с 14 криптоплатформами за пределами ЕС, которые, по данным европейских властей, помогают обходить санкционные ограничения.

Для части сервисов ограничения уже вступили в силу 13 августа. Речь идет о A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance.

Еще для 11 платформ запрет начнет действовать 23 августа:

  • Rapira;
  • Aifory Pro;
  • ABCeX;
  • WhiteBird;
  • NoOnecrypto;
  • Tradex;
  • Monease;
  • BitPapa;
  • Exnode и Exnode Pay;
  • HTX;
  • EXMO.

Binance заявила, что больше не будет обрабатывать транзакции с участием этих сервисов. Ограничения также могут применяться к криптогаманцам, которые биржа определит как связанные с подсанкционными платформами. При проверке доступ к операциям с такими кошельками может быть ограничен.

Для пользователей это означает, что переводы средств между Binance и указанными сервисами могут быть заблокированы, а операции со связанными адресами попасть на дополнительную проверку.

Binance объявила о выходе с российского рынка в сентябре 2023 г. и продала местный бизнес криптобирже CommEX. После этого платформа продолжала обслуживать ограниченное количество российских пользователей с соблюдением санкционных требований.

Напомним, 23 июля Евросоюз принял 21 пакет санкций ЕС против России. Помимо криптосервисов ограничения охватили банки, финансовые учреждения, нефтяные доходы и суда российского "теневого флота".

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности