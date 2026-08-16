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Binance блокирует российские криптосервисы из-за новых санкций ЕС
Binance перестанет обрабатывать транзакции с 14 криптоплатформами, попавшими под новые санкции Евросоюза против России. Биржа также будет блокировать операции со связанными с ними криптогаманцами.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Binance.
Ограничения связаны с 21-м пакетом санкций ЕС против России, принятым 23 июля. Евросоюз запретил транзакции с 14 криптоплатформами за пределами ЕС, которые, по данным европейских властей, помогают обходить санкционные ограничения.
Для части сервисов ограничения уже вступили в силу 13 августа. Речь идет о A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance.
Еще для 11 платформ запрет начнет действовать 23 августа:
- Rapira;
- Aifory Pro;
- ABCeX;
- WhiteBird;
- NoOnecrypto;
- Tradex;
- Monease;
- BitPapa;
- Exnode и Exnode Pay;
- HTX;
- EXMO.
Binance заявила, что больше не будет обрабатывать транзакции с участием этих сервисов. Ограничения также могут применяться к криптогаманцам, которые биржа определит как связанные с подсанкционными платформами. При проверке доступ к операциям с такими кошельками может быть ограничен.
Для пользователей это означает, что переводы средств между Binance и указанными сервисами могут быть заблокированы, а операции со связанными адресами попасть на дополнительную проверку.
Binance объявила о выходе с российского рынка в сентябре 2023 г. и продала местный бизнес криптобирже CommEX. После этого платформа продолжала обслуживать ограниченное количество российских пользователей с соблюдением санкционных требований.
Напомним, 23 июля Евросоюз принял 21 пакет санкций ЕС против России. Помимо криптосервисов ограничения охватили банки, финансовые учреждения, нефтяные доходы и суда российского "теневого флота".