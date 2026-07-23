21-й пакет санкций ЕС: под ударом банки, теневой флот и производители дронов

21-й пакет санкций Европейского Союза направлен прежде всего против российского финансового сектора, криптовалютных сервисов, нефтяных доходов, теневого флота и предприятий военно-промышленного комплекса. В список внесли 218 новых позиций — 48 физических лиц и 170 организаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Совета ЕС.

В финансовом секторе ЕС замораживает активы и запрещает предоставлять средства 94 российским банкам и крупным финансовым учреждениям, а также одной важной фигуре в банковской системе РФ.

Кроме того, запрет на транзакции распространили еще на 33 российских кредитных и финансовых учреждения. Также под ограничения попали киргизский банк, связанный с использованием российской системы передачи финансовых сообщений, и еще три нероссийских банка, которые, по данным ЕС, помогали обходить санкции.

Отдельный блок касается криптовалют. ЕС распространил запрет на транзакции на 14 платформ криптовалютных услуг, расположенных в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых островах, Кыргызстане и Беларуси.

Также ЕС впервые вводит возможность полностью запрещать услуги, связанные с криптоактивами, для третьих стран, если размещенные там платформы помогают России обходить европейские санкции.

В энергетике пакет предусматривает приостановку автоматической корректировки механизма ограничения цены на российскую нефть до 15 июля 2027 года. В ЕС объясняют это необходимостью удерживать нефтяные доходы России в условиях нестабильной ситуации на рынке.

ЕС также расширил санкции против теневого флота РФ. В список добавили еще 41 судно — вдобавок к 632 уже подсанкционным. Ограничения касаются танкеров, помогающих обходить механизм ценового потолка, поддерживают энергетический сектор РФ, перевозят военную технику для России или вывезенное из Украины зерно.

Под санкции также попали 8 организаций и одно физическое лицо, связанное с экосистемой теневого флота. Среди них компании, работающие в интересах российских нефтяных гигантов, а также впервые крюинговое агентство, оказывающее поддержку этому флоту.

Отдельно ЕС ударил по нефтяному сектору. В санкционный список внесли 18 организаций и одно лицо, в частности :

три нефтеперерабатывающих завода в России;

крупный белорусский НПЗ;

компанию, созданную для продажи белорусских нефтепродуктов в России;

пятерых нефтетрейдеров, нарушавших запрет на покупку российской сырой нефти и нефтепродуктов.

ЕС также создает возможность запрещать операции с отдельными НПЗ в России и в третьих странах, если они перерабатывают российскую нефть или нефтепродукты. В рамках этого подхода через шесть месяцев должен заработать запрет на операции с грузинским нефтеперерабатывающим заводом в Кулеве, торгующим и перерабатывающим российскую нефть.

Под ограничения также попали два российских порта и четыре российских аэропорта. Кроме того, ЕС вводит в обязанность сообщать о продаже танкеров для перевозки СПГ и создает возможность новых ограничений на продажу таких судов российским гражданам и компаниям.

Еще одно направление – российский военно-промышленный комплекс. В список внесли 56 человек и компаний, связанных с российским ВПК. Из них 37 позиций напрямую касаются производства и цепей снабжения дальнобойных беспилотников.

Также 51 новую организацию добавили в список тех, на кого распространяются более строгие экспортные ограничения на товары и технологии двойного использования. Часть этих компаний находится в третьих странах, в частности в Китае, Гонконге, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Турции и ОАЭ.

По данным ЕС, они помогали России обходить экспортные ограничения, в частности микроэлектроники, станков с числовым программным управлением и оборудования для обработки полупроводников.

В торговле ЕС расширил запрет на экспорт товаров и технологий, которые могут использовать российская военная промышленность. Речь идет, в частности, о никелевых и бериллиевых порошках, отдельных металлах и сплавах, материалах для аэрокосмического и оборонного секторов, а также товарах для беспилотников.

В список таких товаров входят наземное вспомогательное оборудование для БПЛА, системы помех и перехватов, системы запуска, серводвигатели и системы остановки полета для дронов и ракет.

ЕС также ввел дополнительные импортные ограничения на товары, приносящие России существенные доходы. Среди них медные, никелевые, свинцовые и драгоценные руды, необработанный цинк, отдельные химические соединения, стеклянные изделия, искусственный жемчуг и автомобильные запчасти.

Отдельно в санкции попали 7 ключевых игроков золотодобывающего сектора, одна крупная алмазная компания, а также несколько организаций в горнодобывающей и металлургической отраслях.

Пакет также создает основу для полного запрета на въезд в ЕС для действующих и бывших военных российских вооруженных сил и других формирований, участвующих в войне против Украины. Совет ЕС отдельно определит, когда этот запрет начнет действовать.

Кроме того, ЕС ввел санкции против 8 человек, связываемых с распространением российской военной пропаганды. В список также внесли генерал-майора, причастного к пыткам, казням и надругательствам над телами украинских военнослужащих, в том числе военнопленных.

Часть мер распространили и на Беларусь. Речь идет об ограничениях, аналогичных российским, в частности, запрете на импорт товаров, которые приносят значительные доходы Беларуси, и экспортных ограничений для товаров, связанных с военной промышленностью.

Напомним, сегодня утром послы стран-членов Европейского Союза согласовали 21 пакет санкций против России, который предусматривает новые ограничения для финансового сектора, криптовалютных операций, «теневого флота» и военной промышленности РФ. Кроме того, ЕС продлил действие действующей пороговой цены на российскую нефть еще на год.