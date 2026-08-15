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Арбузы в Украине подешевели на треть: цены упали до 2 грн за кг

арбуз
Арбузы в Украине подешевели на треть / Depositphotos

В Украине резко подешевели арбузы: цены опустились до 2–10 грн за килограмм, что в среднем на 34% меньше, чем в конце прошлой недели. На рынок поступает все больше урожая, в то время как спрос на часть продукции остается слабым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения аналитиков EastFruit.

Увеличению предложения способствует жаркая погода, которая ускорила созревание арбузов и позволила фермерам активнее убирать урожай практически по всей стране.

Фото 2 — Арбузы в Украине подешевели на треть: цены упали до 2 грн за кг

В то же время, значительную часть предложения составляют крупные арбузы, которые продаются хуже. Из-за низких темпов продаж оптовые компании и торговые сети сокращают закупки такой продукции.

Дополнительно на цены оказывает давление качество урожая. Засуха в южных областях оказывает негативное влияние на арбузы, поэтому производителям приходится быстрее продавать продукцию и снижать цены.

Сейчас арбузы в Украине стоят в среднем на 47% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметного роста цен в ближайшее время аналитики не ожидают. Увеличить их смогут преимущественно производители качественных арбузов, предложение которых на рынке остается ограниченным.

В то же время арбузы весом более 5 кг могут дешеветь и дальше, поскольку фермеры будут пытаться быстрее продать накопленные объемы продукции.

Напомним, в конце июля фермеры Херсонщины начали собирать арбузы. Тогда продукцию продавали непосредственно с поля по 10 грн за килограмм, а в 2026 году в области засеяли бахчевым около 1,5 тыс. гектаров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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