Миллиардеры РФ ищут способ обжаловать санкции ЕС после дел Усманова и Фридмана

Российские миллиардеры изучают дела Алишера Усманова и Михаила Фридмана после снятия с них санкций ЕС, ища возможные способы обжалования ограничений. Часть бизнесменов рассматривает дело Фридмана как потенциальный прецедент для своих исков.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Отмена санкций ЕС

Снятие санкций ЕС с российских миллиардеров Алишера Усманова и Михаила Фридмана привлекло внимание других представителей крупного бизнеса РФ, активы которых годами остаются замороженными на Западе. Часть бизнесменов изучает возможность использования опыта Усманова и Фридмана для обжалования собственных санкционных ограничений.

В то же время, по данным агентства, многие богатейшие российские бизнесмены не ожидают скорого выхода из-под санкций. Они считают, что дела Усманова и Фридмана имели специальные происшествия, которые трудно воспроизвести в других вариантах.

По меньшей мере, два опрошенных Bloomberg российских миллиардеров или их представителей заявили, что планируют детально изучить дело Фридмана, рассматривая его как возможный прецедент для собственных исков.

В то же время, повторить путь Усманова, по их мнению, было бы сложнее. Для этого необходимы политические контакты с руководством нескольких стран Центральной Азии и Кавказа, а также государств вне бывшего СССР. За Усманова, в частности, выступали представители Турции, Словакии и бывшего правительства Венгрии. В конце концов, Франция поддержала его исключение из санкционного списка, в частности в контексте переговоров по освобождению французских граждан, задержанных в Азербайджане.

Дело Фридмана

Другим потенциальным сценарием для российских бизнесменов может служить инвестиционный арбитраж. Так считает специалист по санкционному праву Сергей Гландин, партнер московской юридической фирмы BGP Litigation.

По его словам, инвестиционные иски могут использоваться для переговоров с западными правительствами о санкционных ограничениях. Гландин также отметил, что значительный размер иска может усиливать стимул сторон к переговорам.

Фридман подал против Люксембурга иск на $16 млрд, утверждая, что замораживание его активов нарушило договор о защите инвестиций. Бизнесмен требует компенсации нанесенного ущерба.

После того, как Франция выступила в поддержку Усманова, Люксембург заявил, что это может ослабить его позицию по делу Фридмана, и выступил за исключение российского бизнесмена из санкционного списка.

По словам директора программ Chatham House по Европе, России и Евразии Грегоара Руса, российские бизнесмены будут внимательно следить за обоими делами.

Он отмечает, что примеры Усманова и Фридмана могут продемонстрировать возможность обжалования санкций не только через суды, но посредством политических контактов с правительствами отдельных стран ЕС. В то же время, третьи страны могут включать вопросы защиты подсанкционных российских бизнесменов к более широким дипломатическим переговорам.

Некоторые российские миллиардеры восприняли ситуацию вокруг Усманова и Фридмана с иронией, отмечая, что нет возможности воспроизвести масштаб международных контактов, которые помогли Усманову.

Другие представители российского бизнеса опасаются, что решение по двум миллиардерам может иметь негативные последствия для компаний РФ, продолжающих работать в Европе. Они допускают ужесточение мер ЕС в ответ на то, что считают ослаблением санкционной политики блока.

С Усманова и Фридмана сняли санкции ЕС

В ЕС наконец-то решили продлить санкции против России на три года за нарушение территориальной целостности Украины. Под ограничения попали около 3000 бизнесменов, политиков и компаний РФ, но из списка исключили миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

По данным источников, знакомых с переговорами, на отмене санкций против Усманова настаивала Франция в рамках потенциальной договоренности с Азербайджаном по освобождению французских граждан из тюрьмы.

А Люксембург выступал за исключение из списка Фридмана из-за его иска против страны в Постоянной палате третейского суда в Гааге.

Что известно о двух бизнесменах

73-летний Алишер Усманов владеет 49% акций USM, которая контролирует Metalloinvest, а также имеет долю в MegaFon. По индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние оценивается в $16,7 млрд.

Бизнес и индустриальный сектор экономики

62-летний Михаил Фридман является соучредителем инвестиционной группы, связанной с Альфа-банком и LetterOne. Его состояние оценивается примерно в $10 млрд.