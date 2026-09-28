Россия вторично ударила по клинике "Добробут" в центре Киева: есть пострадавшие

Российские войска 28 сентября нанесли очередной удар по медицинскому центру сети "Добробут" на улице Антоновича в центре Киева. Это уже второй случай атаки на эту клинику.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

"Самое главное - все работники и посетители, к большому счастью, живы. Сейчас семь человек пострадали, шестеро из них - работники "Добробута". На место оперативно прибыли все свободные бригады нашей "неотложной" и оказали необходимую медицинскую помощь, нескольких людей доставили в приемную нашей сети", - сообщили в пресс-службе.

Взрывная волна и пожар нанесли существенные разрушения здания. В частности, пылали верхние этажи, где расположена Академия "Добробут", а также первые этажи, где огонь охватил помещение поликлиники.

С первого по третий этажи со стороны внутреннего двора выбиты окна, повреждено медицинское оборудование. На месте работали спасатели ГСЧС.

Из-за последствий атаки медицинский центр не будет работать в ближайшие дни. В компании отметили, что команда приложит максимум усилий для скорейшего возобновления работы центра, в то время как остальные заведения сети продолжают функционировать в штатном режиме.

Отметим, что это медицинское учреждение уже попадало под вражеские обстрелы год назад, 28 августа 2025 года. Тогда в результате падения ракетных обломков были выбиты окна, повреждены перекрытия потолков и немного медицинской аппаратуры, однако, к счастью, никто из персонала не пострадал.

О "Добробуте"

"Добробут" – одна из самых больших в Украине частных медицинских сетей Украины. Она объединяет около 20 медицинских центров в Киеве и Киевской области, а также службы экстренной помощи, диагностики и семейной медицины.

Компания работает более 20 лет и предоставляет услуги более чем по 75 медицинским направлениям, позиционируя себя как комплексная частная медицинская экосистема полного цикла.

В сети работает более 3200 сотрудников.

Поликлинику на улице Антоновича "Добробут" запустил в мае 2025 года. Объем инвестиций в создание этого медицинского учреждения компания оценивала в 160 миллионов гривен. Общая площадь клиники составляет около 1300 квадратных метров, а ее мощности рассчитаны на обслуживание до 800 пациентов ежедневно.

Напомним, 28 сентября, российские войска в третий раз за месяц нанесли удар по производственным мощностям фармацевтической компании "Дарница" в Киеве.