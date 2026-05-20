Жена экс-главы Офиса президента приобрела часть сети клиник "Добробут"

Благополучие
В крупнейшей медицинской сети "Добробут" новый совладелец. Фото: facebook.com/MCDobrobut

Совладелец ресторанной группы La Famiglia Надежда Шаломова, супруга бывшего главы Офиса президента Украины Бориса Ложкина, стала бенефициаром одной из крупнейших частных медицинских сетей Украины "Добробут", получив долю в ее ключевых юридических структурах и связанных организациях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец компании Олег Калашников NV Бизнес.

Отмечается, что Шаломова стала владелицей 32,18% в компаниях, управляющих основными направлениями деятельности "Добробута", включая медицинские центры, стационары, стоматологические и поликлинические подразделения. Доля также распространяется на связанные структуры - благотворительный фонд "Добробут-Фундация" и частное учебное заведение "Академия Добробут".

Партнером по бизнесу остается Олег Калашников, по данным YouControl, контролирующий 35,78% сети.

Шаламова и Калашников, как отмечено в реестрах, проживают в Монако.

О "Добробуте"

"Добробут"   – одна из самых больших в Украине частных медицинских сетей Украины. Она объединяет около 20 медицинских центров и две многопрофильные больницы в Киеве и Киевской области, а также службы экстренной помощи, диагностики и семейной медицины.

Компания работает более 20 лет и предоставляет услуги более чем по 75 медицинским направлениям, позиционируя себя как комплексная частная медицинская экосистема полного цикла.

В сети работает более 3200 сотрудников.

О Шаламове

Надежда Шаломова является супругой бывшего главы Офиса президента Украины Бориса Ложкина (2014–2016). Ранее занимала руководящие должности в медиахолдинге UMH group, где курировала деловые издания и участвовала в запуске проектов Forbes Украина, "Фокус", "Корреспондент" и "Деньги". После IPO UMH входила в совет директоров компании и покинула холдинг после его продажи Сергею Курченко.

Также она совладелица большой ресторанной группы La Famiglia, объединяющей более десятка известных заведений. Большинство локаций расположено в Киеве и пригороде. Основой концепции является высокая итальянская кухня, однако в портфолио есть заведения украинской, кавказской и рыбной гастрономии.

По состоянию на май 2026 Шаламова является бенефициаркой десяти и основательницей двух украинских компаний. Ее доход по итогам 2025 года оценивается в 70,36 млн грн.

Автор:
Светлана Манько