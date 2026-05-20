Жена экс-главы Офиса президента приобрела часть сети клиник "Добробут"

Совладелец ресторанной группы La Famiglia Надежда Шаломова, супруга бывшего главы Офиса президента Украины Бориса Ложкина, стала бенефициаром одной из крупнейших частных медицинских сетей Украины "Добробут", получив долю в ее ключевых юридических структурах и связанных организациях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил совладелец компании Олег Калашников NV Бизнес.

Отмечается, что Шаломова стала владелицей 32,18% в компаниях, управляющих основными направлениями деятельности "Добробута", включая медицинские центры, стационары, стоматологические и поликлинические подразделения. Доля также распространяется на связанные структуры - благотворительный фонд "Добробут-Фундация" и частное учебное заведение "Академия Добробут".

Партнером по бизнесу остается Олег Калашников, по данным YouControl, контролирующий 35,78% сети.

Шаламова и Калашников, как отмечено в реестрах, проживают в Монако.

О "Добробуте"

"Добробут" – одна из самых больших в Украине частных медицинских сетей Украины. Она объединяет около 20 медицинских центров и две многопрофильные больницы в Киеве и Киевской области, а также службы экстренной помощи, диагностики и семейной медицины.

Компания работает более 20 лет и предоставляет услуги более чем по 75 медицинским направлениям, позиционируя себя как комплексная частная медицинская экосистема полного цикла.

В сети работает более 3200 сотрудников.

О Шаламове

Надежда Шаломова является супругой бывшего главы Офиса президента Украины Бориса Ложкина (2014–2016). Ранее занимала руководящие должности в медиахолдинге UMH group, где курировала деловые издания и участвовала в запуске проектов Forbes Украина, "Фокус", "Корреспондент" и "Деньги". После IPO UMH входила в совет директоров компании и покинула холдинг после его продажи Сергею Курченко.

Также она совладелица большой ресторанной группы La Famiglia, объединяющей более десятка известных заведений. Большинство локаций расположено в Киеве и пригороде. Основой концепции является высокая итальянская кухня, однако в портфолио есть заведения украинской, кавказской и рыбной гастрономии.

По состоянию на май 2026 Шаламова является бенефициаркой десяти и основательницей двух украинских компаний. Ее доход по итогам 2025 года оценивается в 70,36 млн грн.