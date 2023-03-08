"Добробут" открыл новую многопрофильную больницу в Киеве: какое там оборудование и сколько денег вложено (ФОТО)

Сеть клиник "Добробут" открыла новую больницу в Киеве на проспекте Николая Бажана, 12-А. Как говорится в сообщении компании, в настоящее время в медучреждении работают более 200 специалистов.

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В больнице есть круглосуточное приемное отделение, поликлиника и стационар для детей и взрослых, отделение лучевой диагностики, стоматология, реанимация и интенсивная терапия, операционный блок, неотложная медицинская помощь.

В частности, в эндоскопическом отделении установили эндоскопическую стойку Pentax экспертного класса, а флебологическое отделение оснащено криолазером и криосклеротерапией (CLaCS).

Кроме МРТ, КТ, рентгена и маммографа, в радиологическом отделении установили остеоденситометр: с его помощью можно точно определить плотность костей. Таких аппаратов в Киеве лишь несколько.

Общая площадь больницы составляет 10 тысяч квадратных метров, а отделения расположились на восьми этажах. На базе больницы также работает станция неотложной помощи "Добробут".

Отмечается, что на каждом этаже есть отдельная палата для маломобильных людей. Также обустроены большие комфортные зоны для ожидания и отдыха, предусмотренные как для пациентов, так и для персонала.

Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут" Фото: медицинская сеть "Добробут"

Как отметил генеральный директор медицинской сети Вадим Шекман, общая сумма инвестиций в этот проект составила около 20 миллионов долларов. В "Добробуте" также указывают, что ожидают 600-700 визитов в многопрофильную больницу в день, а сейчас принимают ежедневно около 400 посетителей.

Напомним также, что недавно сеть "Добробут" запустила бесплатную программу операций для бойцов, получивших тяжелые переломы, которая продлится до 20 июня. Также до 20 июня в "Добробуте" действует программа бесплатной хирургической помощи для раненых в результате военных действий, в том числе мирных жителей.