Сеть клиник "Добробут" получила финансирование от американской DFC: деньги пойдут на новый реабилитационный центр

Сеть клиник "Добробут" получила финансовую поддержку американской Корпорации международного финансирования (DFC), благодаря которой намерена построить современный реабилитационный центр. Об этом говорится в сообщении медкомпании, ставшей первой таковой в Украине.

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"Американское правительство понимает важность развития частной медицины как неотъемлемой части восстановления Украины. Мы гордимся, что "Добробут" стал одним из первых представителей отрасли, получивших финансирование DFC, и благодарны американским партнерам за доверие", - прокомментировал генеральный директор сети Вадим Шекман.

Он подчеркнул, что это решение сегодня очень важно, поскольку продолжающаяся в Украине война уносит жизнь и здоровье и военных, и мирных жителей, и в помощи в восстановлении здоровья нуждаются тысячи людей, количество которых будет лишь расти.

Поэтому, по словам Шекмана, создание современного, оборудованного инновационным оборудованием реабилитационного центра является сегодня одной из самых острых потребностей. Впрочем, сумму и условия получения средств в "Добробуте" не разглашают.

Напомним, что сама DFC, как сообщили в министерстве экономики, хочет мобилизовать 250 миллионов долларов в 2023 году для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса. В целом корпорация готова мобилизовать для поддержки экономики Украины более 1 миллиарда долларов.

DFC является правительственным учреждением США, сотрудничающим с частным сектором в целях финансирования решений для наиболее критических проблем, встающих перед развивающимися странами. Она инвестирует средства во все сектора, включая энергетику, здравоохранение, критическую инфраструктуру и технологии, а также обеспечивает финансирование малого бизнеса для создания рабочих мест.