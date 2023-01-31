Американская DFC хочет выделить $250 миллионов украинским банкам для кредитования бизнеса в 2023 году

Американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) объявила о намерении мобилизовать 250 миллионов долларов в текущем году для украинских банков для увеличения объемов кредитования малого и среднего бизнеса.

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Об этом сообщает Министерство экономики по результатам встречи главы ведомства Юлии Свириденко и исполнительного директора DFC Скотта Нейтана.

При этом отмечается, что в целом Корпорация по финансированию международного развития объявила о готовности мобилизовать более 1 миллиарда долларов для поддержки экономики Украины.

"Поддержка международных кредиторов в такое непростое время является свидетельством того, что наши партнеры не сомневаются в победе Украины. Намерения DFC могут стать сигналом для других кредиторов и инвесторов по всему миру, которые первыми присоединятся к восстановлению Украины и развитию экономики уже сейчас, не дожидаясь окончания войны", - отметила Свириденко.

По словам же Нейтана, корпорация стремится начать инвестирование уже сейчас, чтобы помочь украинскому бизнесу продолжать развиваться несмотря на исключительно сложные обстоятельства.

"Я убежден, что средства DFC позволят мобилизовать более 1 миллиарда долларов частного капитала для поддержки экономики Украины. DFC нацелена на реализацию высококачественных проектов по самым высоким стандартам в ближайшие месяцы и годы в Украине", - заявил он.

В Минэкономики подчеркивают, что обычно DFC поддерживает только американских инвесторов, осуществляющих инвестиции в разные страны мира, но ради Украины она сделала исключение и готова выдавать кредиты даже в том случае, если в соответствующем украинском бизнесе не будет американского инвестора.

Для оказания поддержки в Украине DFC будет использовать сразу несколько инструментов - кроме прямого кредитования, речь идет также о кредитных и военных рисках. Отмечается, что последний продукт доступен, однако требует привлечения дополнительного рефинансирования, над которым DFC уже работает.

Отдельной темой общения Свириденко, Нейтана, а также посла США в Украине Бриджит Бринк стало углубление сотрудничества между USAID и Минэкономики в рамках инвестиционной инициативы Advantage Ukraine.

"Минэкономики и DFC взаимодействуют в подготовке и обеспечении списка инвестпроектов с помощью Advantage Ukraine. Проектная команда инициативы, которая состоит из профессиональных инвестбанкиров, специалистов инвестфондов и "Большой четверки" и работает при поддержке программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины", будет осуществлять предварительный отбор проектов, сотрудничая с заявителями", - указала вице-премьер.

Ожидается, что для максимально эффективной работы в ближайшее время в Украину приедет группа экспертов DFC, чтобы провести инструктаж для команды Advantage Ukraine, которая поможет конкретизировать критерии отбора проектов и сэкономит время рассмотрения заявок.

Американская корпорация по финансированию международного развития является правительственным учреждением США, сотрудничающим с частным сектором в целях финансирования решений для наиболее критических проблем сегодняшнего дня, которые встают перед развивающимися странами.

DFC инвестирует во все сектора, включая энергетику, здравоохранение, критическую инфраструктуру и технологии, а также обеспечивает финансирование малого бизнеса для создания рабочих мест.