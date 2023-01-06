"Приват" запустил льготное кредитование бесперебойной работы предприятий

Государственный Приватбанк запустил программу льготного кредитования малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, систем бесперебойного питания и систем Starlink – всего, что нужно для энергонезависимости и непрерывной связи. Заявку на получение такого кредита можно подать на сайте банка.

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"Как сообщил член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, получить кредит на обеспечение бесперебойной работы бизнес клиенты банка могут по упрощенной процедуре, без лишней бюрократии и скорым принятием решения по финансированию", – говорят в "Привате".

Предприниматели и малый бизнес могут получить в Приватбанке кредит на бесперебойность работы от 20 до 300 тыс. грн с авансом всего 10% и погашением долга равными частями в течение года. По одному кредитному договору клиенты могут приобрести сразу до пяти единиц оборудования, а процентная ставка – от 0% по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Напомним, что недавно Приватбанк создал для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц возможность без доступа к интернету заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов.