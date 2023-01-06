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Банки
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"Приват" запустив пільгове кредитування безперебійної роботи підприємств

"Приват" запустив пільгове кредитування безперебійної роботи підприємств

Державний Приватбанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink – всього, що потрібно для енергонезалежності та безперервного зв’язку. Заявку на отримання такого кредиту можна подати на сайті банку.

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"Як повідомив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв, отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування", – кажуть у "Приваті".

Підприємці та малий бізнес можуть отримати в Приватбанку кредит на безперебійність роботи від 20 до 300 тис. грн з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до п'яти одиниць обладнання, а процентна ставка – від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк створив для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів.

Автор:
Максим Беркаль