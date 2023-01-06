"Приват" запустив пільгове кредитування безперебійної роботи підприємств

Державний Приватбанк запустив програму пільгового кредитування малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink – всього, що потрібно для енергонезалежності та безперервного зв’язку. Заявку на отримання такого кредиту можна подати на сайті банку.

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"Як повідомив член правління Приватбанку з питань МСБ Євген Заіграєв, отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнес клієнти банку можуть за спрощеною процедурою, без зайвої бюрократії та швидким ухваленням рішення щодо фінансування", – кажуть у "Приваті".

Підприємці та малий бізнес можуть отримати в Приватбанку кредит на безперебійність роботи від 20 до 300 тис. грн з авансом всього 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року. За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до п'яти одиниць обладнання, а процентна ставка – від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Нагадаємо, нещодавно Приватбанк створив для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів.