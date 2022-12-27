ПриватБанк запустив для бізнесу можливість підготувати платежі в додатку навіть без інтернету

ПриватБанк створив для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб можливість без доступу до інтернету заздалегідь підготувати платежі з усіма необхідними реквізитами у вигляді шаблонів.

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Як вказують у фінустанові, як тільки доступ до інтернету буде з’являєтися, користувачу залишиться тільки завершити процес створення та підписання платежів.

Наразі ця можливість працює у оновленому мобільному додатку "Приват24 для бізнесу" для Android, а вже до кінця грудня такий функціонал буде реалізовано й для пристроїв Apple. Доступ у додаток "Приват24 для бізнесу" без інтернет-з'єднання можливий за наявності біометрії як на пристрої, так і в самому додатку.

У банку також підготували відеоінструкції як налаштувати біометричну аутентифікацію та як підготувати шаблони платежів та скористатися ними для швидкого створення та відправки платежів після відновлення інтернет-з'єднання.

Крім того, у режимі без інтернету наразі доступний і перелік чергових відділень ПриватБанку з безперебійним режимом роботи. Наразі у ньому 144 адреси в усіх підконтрольних Україні регіонах (окрім Донбасу), з яких два запрацюють з 29 грудня.

Нагадаємо також, що Національний банк України створив онлайн-карту, на якій вказано, де розміщені відділення банків, які надаватимуть клієнтам фінансові послуги навіть в умовах тривалої відсутності енергопостачання.

Джерело фото: ua.depositphotos.com