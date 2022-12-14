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Банки
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ПриватБанк впроваджує вигідні умови обслуговування для підприємців та бізнесу

ПриватБанк впроваджує вигідні умови обслуговування для підприємців та бізнесу

Державний ПриватБанк запустив проєкт підтримки сучасних безготівкових розрахунків, в рамках якого підприємці та компанії, які будуть виплачувати зарплату на картки ПриватБанку, отримують рік обслуговування в банку на акційних умовах з дати укладання зарплатного проєкту.

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Як повідомив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв, всі бізнес клієнти, які підключать "зарплатний проєкт" до 5 лютого 2023 року, отримають розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом без тарифікації. А в рамках промо це обслуговування буде цілком безкоштовним.

"За умов воєнного стану, використання банківських карток для виплати зарплат та безготівкова оплата за товари та послуги є додатковим фактором безпеки для людей. Сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати нарахування і виплату зарплат працівникам, що працює на ефективність бізнесу", – відзначив Заіграєв.

Отримати пільгове обслуговування у банку за умов оформлення зарплатного проєкту зможуть як юридичні особи, так і підприємці і фермери.

Тут варто додати, що "Привату" необхідно лише 19 секунд для зарахування зарплати на карти. Саме за такий строк обробляється 93% відомостей. Більш того, задля цього немає потреби збирати купи документів для переходу на Зарплатний проєкт, навіть якщо ви вже обслуговуєтеся в іншому банку.

Перераховувати на картки зарплати інших українських банків можна однією відомістю, а співробітники банку можуть принести зарплатні картки безпосередньо на ваше підприємство. При цьому підписувати відомості можна будь-звідки через додаток "Приват24 для бізнесу".

До слова, через той же "Приват24 для бізнесу" можна надати банку довідку-розрахунок. А якщо виникнуть якісь складнощі чи питання, бухгалтери у безвиході не лишаться: для допомоги в вирішенні зарплатних питань працює окрема лінія консультантів з підтримки.