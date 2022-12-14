ПриватБанк вводит выгодные условия обслуживания для предпринимателей и бизнеса

Государственный ПриватБанк запустил проект поддержки современных безналичных расчетов, в рамках которого предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, получают год обслуживания в банке на акционных условиях с даты заключения зарплатного проекта.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщил член правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, все бизнес-клиенты, которые подключат "зарплатный проект" до 5 февраля 2023 года, получат расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту без тарификации. А в рамках промо это обслуживание будет полностью бесплатным.

"При условиях военного положения, использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги является дополнительным фактором безопасности для людей. Современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат работникам, работающим на эффективность бизнеса", – отметил Заиграев.

Получить льготное обслуживание в банке при оформлении зарплатного проекта смогут как юридические лица, так и предприниматели и фермеры.

Здесь следует добавить, что "Привату" необходимо всего 19 секунд для зачисления зарплаты на карты. Именно в такой срок обрабатывается 93% сведений. Более того, для этого нет необходимости собирать кучу документов для перехода на Зарплатный проект, даже если вы уже обслуживаетесь в другом банке.

Перечислять на карты зарплаты других украинских банков можно одной ведомостью, а сотрудники банка могут принести зарплатные карты непосредственно на ваше предприятие. При этом подписывать сведения можно любой из приложения "Приват24 для бизнеса".

К слову, через тот же "Приват24 для бизнеса" можно предоставить банку справку-расчет. А если возникнут какие-то сложности или вопросы, бухгалтеры в тупике не останутся: для помощи в решении зарплатных вопросов работает отдельная линия консультантов по поддержке.