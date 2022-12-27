ПриватБанк запустил для бизнеса возможность подготовить платежи в приложении даже без интернета

ПриватБанк создал для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц возможность без доступа к интернету заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов.

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Как указывают в банке, как только доступ к интернету будет появляться, пользователю останется только завершить процесс создания и подписания платежей.

Пока эта возможность работает в обновленном мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" для Android, а уже к концу декабря такой функционал будет реализован и для устройств Apple. Доступ в приложение "Приват24 для бизнеса" без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на устройстве, так и в самом приложении.

В банке также подготовили видеоинструкции, как настроить биометрическую аутентификацию и как подготовить шаблоны платежей и воспользоваться ими для быстрого создания и отправки платежей после восстановления интернет-соединения.

Кроме того, в режиме без интернета доступен и перечень дежурных отделений ПриватБанка с бесперебойным режимом работы. Сейчас в нем 144 адреса во всех подконтрольных Украине регионах (кроме Донбасса), из которых два заработают с 29 декабря.

Напомним также, что Национальный банк Украины создал онлайн-карту, на которой указано, где размещены отделения банков, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.

Источник фото: ua.depositphotos.com