Відповідальна країна Відповідальна країна
Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Бизнес
Дата публикации

ПриватБанк запустил для бизнеса возможность подготовить платежи в приложении даже без интернета

ПриватБанк запустил для бизнеса возможность подготовить платежи в приложении даже без интернета
Фото: Depositphotos

ПриватБанк создал для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц возможность без доступа к интернету заранее подготовить платежи со всеми необходимыми реквизитами в виде шаблонов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Как указывают в банке, как только доступ к интернету будет появляться, пользователю останется только завершить процесс создания и подписания платежей.

Пока эта возможность работает в обновленном мобильном приложении "Приват24 для бизнеса" для Android, а уже к концу декабря такой функционал будет реализован и для устройств Apple. Доступ в приложение "Приват24 для бизнеса" без интернет-соединения возможен при наличии биометрии как на устройстве, так и в самом приложении.

В банке также подготовили видеоинструкции, как настроить биометрическую аутентификацию и как подготовить шаблоны платежей и воспользоваться ими для быстрого создания и отправки платежей после восстановления интернет-соединения.

Кроме того, в режиме без интернета доступен и перечень дежурных отделений ПриватБанка с бесперебойным режимом работы. Сейчас в нем 144 адреса во всех подконтрольных Украине регионах (кроме Донбасса), из которых два заработают с 29 декабря.

Напомним также, что Национальный банк Украины создал онлайн-карту, на которой указано, где размещены отделения банков, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов