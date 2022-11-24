НБУ создал карту дежурных отделений банков на случай блэкаута

Национальный банк опубликовал карту Украины, на которой указал, где размещены отделения банков, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба НБУ.

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Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей.

"Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными", - рассказали в НБУ.

Дополнительно организована бесперебойная работа контактных центров Нацбанка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах.

"Банки будут формировать графики работы очередных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться - "Пунктами незламності". Это наша общая оборона, наш вклад в приближение победы", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Регулятор также рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Напомним, в случае отключения электроснабжения ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облака.

Кроме того, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.