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Категория
Банки
Дата публикации

НБУ создал карту дежурных отделений банков на случай блэкаута

НБУ создал карту дежурных отделений банков на случай блэкаута

Национальный банк опубликовал карту Украины, на которой указал, где размещены отделения банков, которые будут предоставлять клиентам финансовые услуги даже в условиях длительного отсутствия энергоснабжения. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба НБУ.

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Системно важными банками определен перечень 760 дежурных отделений, расположенных в Киеве и 275 населенных пунктах 22 областей.

"Дежурные отделения уже обеспечиваются всем необходимым оборудованием и каналами связи для непрерывной работы при отсутствии электричества. Реализуются планы логистического обеспечения таких отделений дополнительным персоналом, кассовой техникой, банкоматами, наличными", - рассказали в НБУ.

Дополнительно организована бесперебойная работа контактных центров Нацбанка и системно важных банков для информирования клиентов о наличии, местоположении и графике работы критически важных отделений банков в городах.

"Банки будут формировать графики работы очередных отделений таким образом, чтобы при необходимости они стали местом убежища для всех, кто в нем будет нуждаться - "Пунктами незламності". Это наша общая оборона, наш вклад в приближение победы", - отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Регулятор также рекомендовал банкам автоматически продлевать срок действия платежных карт и отсрочить повторную идентификацию клиентов.

Напомним, в случае отключения электроснабжения ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облака.

Кроме того, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.

Автор:
Вита Молодан