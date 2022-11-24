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ПриватБанк увеличил лимиты на обналичивание в банкоматах
Государственный ПриватБанк с 23 ноября установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.
Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба банка.
"Такую сумму (20 тыс грн) пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию, и повторить через три часа", - уточняют в финучреждении.
Лимит на обналичивание карт всех украинских и зарубежных банков увеличили, чтобы клиенты всех банков при необходимости могли получить доступ к наличным средствам через крупнейшую в Украине сеть банкоматов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На конец ноября в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.
Напомним, в случае отключения электроснабжения ПриватБанк обеспечивает бесперебойную работу онлайн-банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, процессинга, системы безналичных расчетов благодаря переносу цифровых мощностей в облака.
Кроме того, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.
В свою очередь НБУ готов оперативно подкреплять банки наличными в случае необходимости.