ПриватБанк збільшив ліміти на отримання готівки в банкоматах

Державний ПриватБанк з 23 листопада встановив єдині ліміти отримання готівки в мережі банкоматів банку з карток ПриватБанку та інших українських банків на рівні 20 000 грн.

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Про це 24 листопада повідомила пресслужба банку.

"Таку суму (20 тис грн) користувачі карток будь якого банку можуть отримати в банкоматі ПриватБанку за одну операцію, та повторити через три години", — уточнюють у фінустанові.

Ліміт на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків збільшили, щоб клієнти всіх банків за необхідності могли отримати доступ до готівкових коштів через найбільшу в Україні мережу банкоматів.

Станом на кінець листопада в мережі ПриватБанку працюють понад 5 000 банкоматів у всіх регіонах України.

Нагадаємо, у разі відключення електропостачання ПриватБанк забезпечує безперебійну роботу онлайн банкінгу та додатку Приват24, Приват24 для бізнесу, процесингу, системи безготівкових розрахунків завдяки перенесенню цифрових потужностей до хмари.

Крім того, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.

В свою чергу НБУ готовий оперативно підкріплювати банки готівкою у разі потреби.