З початку року українці зняли через банкомати ПриватБанку понад 600 млрд грн готівки

За 9 місяців 2022 року обсяг виданої власникам карток українських банків готівки через банкоматну мережу ПриватБанку склав 606,2 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Там зазначають, що обсяг виданої готівки на 5,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (575,8 млрд грн) при тому, що через бойові дії та окупацію територій банкоматна мережа скоротилась на 10%.

На сьогодні в мережі ПриватБанку у всіх регіонах країни працює 6 409 банкоматів.

На 1 листопада 2022 року залишки на поточних рахунках клієнтів в гривні зросли на 43% порівняно з початком року. Прибуток ПриватБанку за 9 місяців 2022 року склав 13,8 млрд грн.

Нагадаємо, підприємці, які обслуговуються у ПриватБанку, можуть приймати оплату за товари та послуги банківськими картками навіть за умов відключення електроенергії - використовуючи сучасні технології банку.