С начала года украинцы сняли из-за банкоматов ПриватБанка более 600 млрд грн наличных

За 9 месяцев 2022 года объем выданных держателям карт украинских банков наличных через банкоматную сеть ПриватБанка составил 606,2 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

Там отмечают, что объем выданных наличных денег на 5,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (575,8 млрд грн) при том, что из-за боевых действий и оккупации территорий банкоматная сеть сократилась на 10%.

На сегодняшний день в сети ПриватБанка во всех регионах страны работает 6 409 банкоматов.

По состоянию на 1 ноября 2022 года остатки на текущих счетах клиентов в гривне выросли на 43% по сравнению с началом года. Прибыль ПриватБанка за 9 месяцев 2022 года составила 13,8 млрд. грн.

Напомним, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.