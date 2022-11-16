В Херсоне возобновляют работу Ощадбанк и Приватбанк

Сегодня херсонцы уже смогут получить доступ к банковским операциям – начинают работать отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

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Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Отмечается, что Ощадбанк возобновляет полноценную работу отделения и банкомата по адресу: г. Херсон, ул. Черноморская, 29-А. График работы: с 09:00 до 15:00.

ПриватБанк будет частично предоставлять услуги в центральном отделении, расположенном в областном центре по ул. Потемкинская, 20. График работы: с 09:00 до 16:00.

"В ближайшее время к работе вернутся и другие отделения этих банков", - подчеркивают в Минреинтеграции.

Также в ведомстве напоминают, что работает горячая линия Херсонского гуманитарного штаба, обратиться на которую можно по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp по номеру: (098) 176-16- 98.

Напомним, 15 ноября "Укрпочта" открыла два отделения в Херсоне и начала выплачивать пенсии херсонцам.