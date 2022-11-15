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Миграционная служба возобновляет предоставление услуг в Херсонской области
Подразделения Государственной миграционной службы возобновляют предоставление услуг на освобожденных от оккупантов территориях Херсонской области, чтобы местные жители смогли получить утраченные, отобранные и уничтоженные паспорта.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы.
"В Херсонской области уже возобновлена работа трех секторов - Великоалександровского, Высокопольского и Нововоронцовского - там мы уже активно помогаем местному населению: восстанавливаем документы и консультируем наших граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, во вторник, 15 ноября, в Херсон отправился минибус с двумя мобильными рабочими станциями, которые готовы оформлять людям утраченные или уничтоженные документы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также начато возобновление работы каналов защищенной связи и в ближайшие дни планируется запустить "электронную очередь".
Консультации по восстановлению паспортных документов можно получить по телефонам:
- "горячая линия" УГМС Украины в Херсонской области - (095) 114-22-28;
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Великоалександровский сектор – (098) 386-15-61;
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Высокопольский сектор – (097) 002-93-22;
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Нововоронцовский сектор – (068) 597-27-97.
Напомним, 15 ноября "Укрпочта" открывает два отделения в Херсоне и начнет выплачивать пенсии херсонцам.