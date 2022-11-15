"Укрпочта" возобновляет работу в Херсоне

15 ноября “Укрпочта” открывает два отделения в Херсоне и начнет выплачивать пенсии херсонцам.

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Об этом сообщил генеральный директор Игорь Смилянский.

"Как обещали, возвращаемся в Херсон и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам", - отметил он.

Смелянский добавил, что подписал приказ о возобновлении работы Херсонской дирекции с 15 ноября 2022 года.

"Сегодня еще немного построю директором Херсонской дирекции, а завтра уже передам все полномочия, потому что день будет особенно насыщенным. Не переключайтесь и до встречи в Херсоне!", - пишет Смилянский в Facebook.

Напомним, что после деоккупации правобережной Херсонщины "Укрпочта" запустила в продажу марку "Херсон – это Украина!"