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"Укрпочта" выпустит марку "Оружие Победы"
"Укрпочта" вместе с фондом KSE закупили необходимые обучающие компьютеры и передали их в центр подготовки операторов БПЛА "Крук". Чтобы передать еще больше средств для поддержки ВСУ, "Укрпочта" скоро выпустит марку "Оружие Победы".
Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.
"Совсем скоро выйдет наша марка "Оружие Победы", а пока расскажем, как марки помогают победе уже сегодня", - заявил Смелянский.
По его словам, пока наша армия учится разбивать вражеские группировки через VR-технологии, свежемобилизованным россиянам выдают металлические шлемы образца Второй мировой и нерабочие АК-74 из той же эпохи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Но любая техника в руках неопытного человека – просто кусок металла. За громкими химарсами, байрактарами, джавелинами, в первую очередь, стоят настоящие профессионалы, которые учатся у лучших. Думаю это станет 2-й, после сильного морального духа, причиной, почему мы победим", - заметил Смелянский.
Он напомнил, что сейчас в Украине есть несколько школ, обучающих операторов БПЛА. И действительно это одна из самых востребованных профессий, которая усиливает наших военных на фронте.
"Поэтому благодаря Вашим донатам, которые Вы даете, когда покупаете марки, несколько месяцев назад, мы вместе с фондом KSE закупили необходимые обучающие компьютеры и передали их в центр подготовки операторов БПЛА "Крук". 3 месяца, как наши ребята и девушки успешно учатся, а затем смогут мастерски руководить боевыми птичками", - отметил Смелянский.
Он также поблагодарил команду центра, Виктора Тарана и команду "Укрпочты" за возможность приобщиться к крутому делу.
"Ну и чтобы в дальнейшем видеть такое 3D-кино (а потом видео унижения "второй армии мира"), как всегда, благодарны за Ваши донаты. Будем и дальше показывать Вам, куда они пошли", - заявил гендиректор "Укрпочты".
Напомним, "Укрпочта" 4 ноября выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бес!".