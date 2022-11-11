"Укрпочта" выпустит марку "Оружие Победы"

"Укрпочта" вместе с фондом KSE закупили необходимые обучающие компьютеры и передали их в центр подготовки операторов БПЛА "Крук". Чтобы передать еще больше средств для поддержки ВСУ, "Укрпочта" скоро выпустит марку "Оружие Победы".

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Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Совсем скоро выйдет наша марка "Оружие Победы", а пока расскажем, как марки помогают победе уже сегодня", - заявил Смелянский.

По его словам, пока наша армия учится разбивать вражеские группировки через VR-технологии, свежемобилизованным россиянам выдают металлические шлемы образца Второй мировой и нерабочие АК-74 из той же эпохи.

"Но любая техника в руках неопытного человека – просто кусок металла. За громкими химарсами, байрактарами, джавелинами, в первую очередь, стоят настоящие профессионалы, которые учатся у лучших. Думаю это станет 2-й, после сильного морального духа, причиной, почему мы победим", - заметил Смелянский.

Он напомнил, что сейчас в Украине есть несколько школ, обучающих операторов БПЛА. И действительно это одна из самых востребованных профессий, которая усиливает наших военных на фронте.

"Поэтому благодаря Вашим донатам, которые Вы даете, когда покупаете марки, несколько месяцев назад, мы вместе с фондом KSE закупили необходимые обучающие компьютеры и передали их в центр подготовки операторов БПЛА "Крук". 3 месяца, как наши ребята и девушки успешно учатся, а затем смогут мастерски руководить боевыми птичками", - отметил Смелянский.

Он также поблагодарил команду центра, Виктора Тарана и команду "Укрпочты" за возможность приобщиться к крутому делу.

"Ну и чтобы в дальнейшем видеть такое 3D-кино (а потом видео унижения "второй армии мира"), как всегда, благодарны за Ваши донаты. Будем и дальше показывать Вам, куда они пошли", - заявил гендиректор "Укрпочты".

Напомним, "Укрпочта" 4 ноября выпустила новую пророческую марку "Крымский мост на бес!".