"Укрпошта" випустить марку "Зброя Перемоги"

“Укрпошта” разом з фондом KSE закупили необхідні навчальні комп'ютери та передали їх в центр підготовки операторів БПЛА "Крук". Щоб передати ще більше коштів для підтримки ЗСУ, "Укрпошта" скоро випустить марку "Зброя Перемоги".

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Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Зовсім скоро вийде наша марка "Зброя Перемоги", а поки розповімо, як марки допомагають перемозі вже сьогодні", - заявив Смілянський.

За його словами, поки наша армія навчається розбивати ворожі угрупування через VR-технології, свіжомобілізованим росіянам видають металеві шоломи зразка Другої світової та неробочі АК-74 з тієї ж епохи.

"Але будь-яка техніка в руках недосвідченої людини – просто шматок металу. За гучними хімарсами, байрактарами, джавелінами чи мавіками, в першу чергу, стоять справжні професіонали, які вчаться у кращих. Гадаю це стане 2-ю, після сильного морального духу, причиною, чому ми переможемо", - зауважив Смілянський.

Він нагадав, що зараз в Україні є декілька шкіл, які навчають операторів БПЛА. І насправді це одна з найзатребуваніших професій, яка підсилює наших військових на фронті.

"Тому завдяки Вашим донатам, які Ви даєте, коли купляєте марки, декілька місяців тому, ми, разом з фондом KSE, закупили необхідні навчальні комп'ютери та передали їх в центр підготовки операторів БПЛА "Крук". 3 місяці, як наші хлопці та дівчата успішно за ними навчаються, а тоді зможуть майстерно керувати бойовими пташками", - зазначив Смілянський.

Він також подякував команді центру, Віктору Тарану та команді "Укрпошти" за можливість долучитись до крутої справи.

"Ну і щоб надалі бачити таке 3D- кіно (а потім відео приниження "другої армії світу"), як завжди, вдячні за Ваші донати. Будемо й надалі показувати Вам, куди вони пішли", - заявив гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, "Укрпошта" 4 листопада випустила нову пророчу марку "Кримський міст на біс!".