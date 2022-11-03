"Укрпошта" випускає марку "Кримський міст на біс!": як придбати

АТ "Укрпошта" у п'ятницю, 4 листопада, випускає нову пророчу марку "Кримський міст на біс!".

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російський навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росіі - День Народного Единства. Ми, в "Укрпошті", настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам, а тому у п’ятницю, 4 листопада, "Укрпошта" випускає нову марку - "Кримський міст на біс!"", - зазначив Смілянський.

За його словами, неважливо, хто насправді підірвав міст, українцям вистачає самого факту.

Смілянський зауважив, що тираж пророчої марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок. Проте більше 70 тисяч листів вже продано по передзамовленню і вони вже скоро будуть у своїх власників.

"А всі інші - поки вистачає запасів, вже цієї п'ятниці зможуть їх придбати у всіх міських відділеннях "Укрпошти" та у нас на сайті. А щоб точно без черг - не забуваймо про офіційні онлайн-магазини Укрпошти на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там же можна буде придбати й тематичний мерч – футболки, світшоти та два види магнітів", - зазначив Смілянський.

Він побажав, щоб сам випуск цієї марки став не менш пророчим в сенсі повного знищення будь-яких зв'язків з окупантом.

Також Смілянський зауважив, що марки "Укрпошти" продаються навіть, коли немає світла, бо "несуть в собі проміння надії, що все, що на них зображено – обов’язково здійсниться".

Нагадаємо, "Укрпошта" анонсувала випуск нової марки 8 жовтня, в той день, коли на Кримському мості стався вибух.

Зазначимо, Мінінфраструктури після деокупації півострова планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.