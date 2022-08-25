Україна готує план демонтажу Кримського мосту та відновлення залізничного сполучення з півостровом

Мінінфраструктури вже зараз думає над тим, як провести реінтеграцію Криму з іншими регіонами країни та з усім світом після деокупації півострова. Зокрема, міністерство планує демонтаж Кримського мосту та будівництво доріг, і швидкого залізничного сполучення материкової України з півостровом.

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Про це повідомила заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна в медіацентрі "Україна".

"Ми також розглядаємо створення авіахабу в Криму. Бо від закритого простору над півостровом втрачає не лише Україна, а й ряд авіаперевізників. Це питання не лише коштів, але й сполучення з усім світом", — розповіла вона.

Азархіна додала, що для вирішення інфраструктурного питання, необхідно вже думати про демонтаж Кримського мосту.

"Він не має права на існування. Ми хочемо використовувати Азовське море не як внутрішнє море, а як повноцінну морську артерію, від цього мосту постраждала наша флора і фауна", — підкреслила заступниця міністра інфраструктури.

Міст через Керченську протоку, що сполучає окупований Крим з територією РФ, було відкрито у травні 2018 року. У грудні 2019-го Росія запустила залізничне сполучення цим мостом, після цього США ввели додаткові санкції.

Зазаначимо, що є ймовірність того, що Кримський міст ліквідують ще до повної деокупації Криму. Як наголошував секретар РНБО Олексій Данилов, Збройні сили України готові завдати удару по незаконно збудованій переправі за першої нагоди, адже по ньому ворог перекидає підкріплення своєї армії.

Кримський міст — це складна споруда, для того щоб зруйнувати його військовим шляхом, потрібна потужна далекобійна зброя.

Наприкінці травня Байден вже заявляв, що США не надаватимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території РФ, проте з одного боку, згаданий Кримський міст частково розташований не на її території, а з іншого Україна має технічну можливість обстрілювати РФ, зокрема завдяки отриманню HIMARS.