Украина готовит план демонтажа Крымского моста и восстановления железнодорожного сообщения с полуостровом

Мининфраструктуры уже сейчас думает о том, как провести реинтеграцию Крыма с другими регионами страны и со всем миром после деоккупации полуострова. В частности, министерство планирует демонтаж Крымского моста и строительство дорог и быстрого железнодорожного сообщения материковой Украины с полуостровом.

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Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры Александра Азархина в медиацентре "Украина".

"Мы также рассматриваем создание авиахаба в Крыму. Потому что от закрытого пространства над полуостровом теряет не только Украина, но и ряд авиаперевозчиков. Это вопрос не только средств, но и сообщение со всем миром", - рассказала она.

Азархина добавила, что для решения инфраструктурного вопроса необходимо уже думать о демонтаже Крымского моста.

"Он не имеет права на существование. Мы хотим использовать Азовское море не как внутреннее море, а как полноценную морскую артерию, от этого моста пострадала наша флора и фауна", - подчеркнула замминистра инфраструктуры.

Мост через Керченский пролив, соединяющий оккупированный Крым с территорией РФ, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019-го Россия запустила железнодорожное сообщение по этому мосту, после этого США ввели дополнительные санкции.

Следует отметить, что есть вероятность того, что Крымский мост ликвидируют еще до полной деоккупации Крыма. Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины готовы нанести удар по незаконно построенной переправе при первой возможности, ведь по нему враг перебрасывает подкрепление своей армии.

Крымский мост — это сложное сооружение, чтобы разрушить его военным путем, нужно мощное дальнобойное оружие.

В конце мая Байден уже заявлял, что США не будут предоставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории РФ, однако с одной стороны, упомянутый Крымский мост частично расположен не на ее территории, а с другой, Украина уже имеет техническую возможность обстреливать РФ, в частности благодаря получению HIMARS.